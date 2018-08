Forma innovadora en crédito con el Banco Mundial

El gobierno y el Banco Mundial (BM) utilizaron una forma innovadora para el organismo de convertir préstamos en dólares a pesos. El BM "generalmente ofrece conversiones en moneda local sobre préstamos si puede cubrir su riesgo cambiario local. Debido a que el mercado de swaps en Uruguay aún no está lo suficientemente desarrollado, especialmente a vencimientos más largos, las conversiones de préstamos a moneda local son típicamente menos eficientes en términos de costos para la República", señaló la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su reporte trimestral de deuda divulgado ayer.

Por eso, "el Banco Mundial, en coordinación con el gobierno, adoptó una estrategia innovadora consistente en alinear un bono a 10 años en pesos nominales emitido por el BM con una conversión de préstamos a 14 años para la República", explicó.

"Esta transacción le permitió al gobierno convertir alrededor de US$ 30 millones de un préstamo a tasa flotante en dólares con el Banco Mundial (que paga la tasa Libor a seis meses más 46 puntos básicos), por otro en pesos uruguayos a tasa fija (a una tasa promedio de 9,5%)", agregó.

Según el reporte "al proporcionar ambos lados de la transacción a un distribuidor del mercado que solo asumió el riesgo residual de discrepancia en el perfil de amortización de ambas transacciones, el Banco Mundial pudo ofrecer a la República una mejora significativa de precios" en comparación con un swap tradicional.

"En el futuro, este tipo de estructuras podría utilizarse como un trampolín en el desarrollo de un mercado de swaps en Uruguay", afirmó la unidad.

"Como parte de su estrategia para aumentar la participación de la deuda del sector público denominada en moneda local, la UGD continuará buscando oportunidades de mercado favorables para convertir otros préstamos en moneda extranjera a moneda local (pesos y Unidades Indexadas a la inflación)", indicó.

Emisión.

El MEF colocó ayer en el mercado local Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en 2030. Licitó fue de 100 millones de UI (US$ 12,86 millones) y la demanda fue más del doble: 267,95 millones de UI (US$ 34,46 millones). Finalmente el MEF adjudicó 152,25 millones de UI (US$ 19,58 millones) a una tasa de 3,34%. En lo que va de 2018, el gobierno emitió deuda por US$ 2.300 millones en el mercado local y global, 85% de lo previsto para el año.