Fuerte caída de la inversión extranjera

La inversión extranjera directa cayó 71,8% en los 12 meses cerrados a septiembre respecto al año 2017. Según el informe de Balanza de Pagos del Banco Central (BCU), la inversión extranjera directa fue de apenas US$ 621 millones en los 12 meses a septiembre (eso es aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto -PIB-).

Por su parte, en el año culminado a septiembre de 2018, “la economía uruguaya presentó, de acuerdo a estimaciones preliminares, un déficit por transacciones corrientes con el resto del mundo de US$ 408 millones, equivalentes a 0,7% del PIB. Esto implicó una variación interanual de -1,7 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior, explicada en su totalidad por un ajuste del exceso de gasto sobre el ingreso del sector privado”, según expresó el informe del BCU.



Dicho de otra forma, es la “contrapartida del déficit fiscal y un menor superávit privado”, según el economista Aldo Lema.



“Esta reversión del resultado de la cuenta corriente y de capital con respecto al año cerrado a septiembre de 2017 (US$ 975 millones), obedeció al mayor déficit del ingreso primario (1.329 millones de dólares)” que comprende remuneración de empleados, renta de la inversión y otro ingreso primario, explicó el Central.



Eso “fue parcialmente contrarrestado por el incremento del superávit de la cuenta de bienes y servicios (US$ 303 millones) y, en menor medida, del ingreso secundario (US$ 17 millones)”, agregó.



Según el Banco Central, “ello contrasta con lo sucedido un año atrás, en que se verificó una salida de capitales, originada por el sector público, que fue contrarrestada en parte por una entrada neta de fondos del sector privado”.



Por su parte, el “incremento en el saldo superavitario de bienes y servicios fue de US$ 303 millones en la comparación interanual. Esto fue producto del mayor incremento que experimentaron las exportaciones de bienes y servicios a valores corrientes (+8,2% interanual) en relación al aumento que verificaron las importaciones (+7,9%)” en valores corrientes, señaló el informe trimestral del BCU.