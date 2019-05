Fuerte caída de Uber en su segundo día en Wall Street

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las acciones de Uber Technologies Inc cayeron un 10,66% ayer, más del doble de las pérdidas de la empresa de transporte en su debut en Wall Street del viernes, lo que genera más interrogantes sobre la confianza de los inversores en su capacidad para obtener ganancias.

El desplome ocurrió en medio de las fuertes caídas en los mercados bursátiles mundiales provocada por la mayor tensión comercial entre Estados Unidos y China.



Las acciones de Uber tocaron un mínimo de US$ 37,17, lo que reduce el valor de la compañía en aproximadamente US$ 12.000 millones frente al precio de la OPI de US$ 45.



Las acciones de su rival Lyft Inc, que salió a bolsa a US$ 72 dólares por papel el 29 de marzo, perdían ayer un 5,3% a US$ 48,35. En las dificultades de Uber pesa también el mal estreno de su principal competidora que debutó en el Nasdaq con gran expectación, pero que desde entonces se ha dejado el 29% del valor con el que arrancó en Wall Street.



“En las últimas semanas, hemos notado que los inversionistas están cuestionando más qué tan bueno es realmente un modelo de negocio de viajes compartidos”, dijo Tom White, analista de D.A. Davidson.



El estreno en bolsa de la compañía de alquiler de vehículos con conductor, uno de los más esperados del año, se quedó por debajo de las expectativas, en medio del escepticismo por parte de los inversores. La compañía, que en un principio aspiró a superar los US$ 100.000 millones de capitalización bursátil -en su última ronda de inversiones privada fue de US$ 120.000 millones-, tuvo que conformarse con US$ 69.711 millones al cierre de la sesión.



La mala suerte quiso que el debut de Uber, la mayor operación pública de venta (opv) desde la salida a bolsa de la china Alibaba en 2014, se produjera en medio de un aumento de las tensiones en las negociaciones entre China y Estados Unidos. Ese choque, acrecentado tras el anuncio de la respuesta de Pekín a la última subida de aranceles estadounidenses, arrastró a Wall Street, que sufrió pérdidas generalizadas.



