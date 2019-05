Fuerte demanda por títulos de deuda en nueva moneda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La primera emisión de deuda en la nueva Unidad Previsional (UP) por fuera del gobierno finalizó ayer, y los inversores institucionales respondieron con una fuerte demanda. La colocación que efectuó la Corporación Vial (CVU) -empresa pública de derecho privado propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)- recibió ofertas en monto 1,8 veces superior al total emitido.

Desde la Bolsa de Valores informaron a El País, en el tramo mayorista hubo ofertas por 7.541.814.028 UP -lo que equivale a $ 6.915 millones o US$ 197 millones a la cotización de ayer-. Esto es bastante más que el máximo autorizado a la CVU, que era 4.178.054.637 UP -$ 3.831 millones o US$ 109 millones-.



El emisor terminó adjudicando títulos por hasta 3.192.958.928 UP -$ 2.927 millones o US$ 83,4 millones-, con un precio de corte al 100%. Los inversores institucionales como las AFAP acapararon la demanda, y en el tramo minorista de la emisión en UP no hubo ofertas.



La colocación de la CVU contó además con una parte nominada en dólares, que tuvo ofertas en el tramo mayorista por US$ 59,3 millones y terminaron adjudicándose US$ 18,2 millones. Este monto debe sumarse a los US$ 9,8 millones aceptados de minoristas (con ofertas que superaron los US$ 14 millones), para llegar a los US$ 28,1 millones emitidos en total.



La operación bursátil estuvo enmarcada dentro del fideicomiso Corporación Vial I, creado en 2017 para financiar la realización de obras sobre los 2.600 kilómetros de red vial concesionada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la CVU.



La UP es una nueva unidad de valor creada en abril de 2018 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuya cotización diaria varía según el Índice Medio de Salarios Nominales. El MEF ya emitió el año pasado en esta moneda y entre los compradores estuvieron el Banco de Seguros del Estado (BSE) y el fideicomiso al que va el dinero acumulado en las AFAP por los “cincuentones” que cambiaron de régimen jubilatorio.