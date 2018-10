El futuro de la banca asociado a lo digital

El banco del futuro será cada vez más cercano a sus clientes, podrá ser operado desde dispositivos móviles y brindará un servicio ágil, transparente y fácil de usar.



Pero no imaginemos esto dentro de muchos años, de hecho en Argentina ya se hizo realidad de la mano de Brubank, un banco 100% digital pensado para usar desde el celular.



Su fundador es Juan Bruchou, un argentino ex CEO del Citibank en Argentina, Venezuela y Malasia que decidió “innovar” y contó detalles de su emprendimiento en una charla que organizó la empresa uruguaya Bantotal, en el marco de la 28° edición del Encuentro GeneXus.



Si bien las fintech (tecnología aplicada a las finanzas) ya cobraron auge en el sector, la innovación de Brubank se basa en ofrecer todos los servicios de una entidad bancaria a través del celular. No hay ninguna sucursal física, sino que se trata de una aplicación que permite abrir una cuenta, depositar dinero, tomar préstamos, hacer una transferencia o cualquier otra operativa típica de un banco.



Para lograr ese objetivo y “desafiar el status quo del sistema bancario”, es que Brubank se unió con Bantotal, compañía líder en América Latina en el desarrollo de software para instituciones financieras. Bruchou explicó su estrategia con relación a la plataforma elegida indicando que “fueron a lo seguro”, ya que Bantotal es "una plataforma probada”.



El gerente general de Bantotal, Marcelo Kosec, definió a Brubank como “un emprendimiento al estilo Silicon Valley” y resaltó que en línea con su fanatismo por la natación, el ex banquero del Citibank “se tiró al agua” con la fuerte apuesta de concretar el primer banco 100% digital de Argentina.

Durante su exposición, Bruchou indicó que el diferencial con las aplicaciones que ya tienen otras empresas del rubro es que “Brubank es una compañía de tecnología autorizada a operar como banco” y que el foco está puesto en darle una mejor experiencia de usuario al cliente.



Y agregó que “hoy día en las web o apps de las entidades bancarias se ofrece información que muchas veces el usuario no necesita, y sin embargo cuesta encontrar datos más provechosos como dónde gasté el dinero o cómo hacer una transferencia instantánea”, una situación que viene a cambiar este nuevo emprendimiento.



Brubank fue autorizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a operar el 3 de septiembre. “Debemos cumplir todas las normas de seguridad para clientes, igual o más que un banco tradicional”, aclaró su creador y CEO.



Bruchou manifestó que “el sueño” que quiere lograr Brubank es “cambiar la forma en que la gente maneja y se relaciona con su dinero”, incorporando un sistema ágil y entendible para gestionar las cuentas bancarias así como también distintos mecanismos de planificación de gastos.



La propuesta es “hablarle al cliente de una manera diferente”, con un lenguaje entendible y haciendo foco en sus necesidades. Dentro de esa política innovadora de Brubank, está la decisión de que cada uno de sus directores entregue en mano a los usuarios del banco digital 100 tarjetas de débito, para escucharlos y conocer sus requerimientos e inquietudes. “Es un banco creado por y para el cliente”, destacó Bruchou.



Para la concreción de tan ambicioso plan cobra relevancia el rol de Bantotal, firma dedicada al desarrollo de software que procesan de forma integral toda la actividad de las instituciones financieras.

