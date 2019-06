El futuro de las finanzas entre el “apagón” del dinero, las pseudo-monedas y las fintech

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La “tecnología que incorporamos al sistema de pagos” uruguayo “es del siglo pasado”, las “fintech (empresas que combinan finanzas y tecnología) complementan y focalizan” al sistema mientras el “desarrollo tecnológico lleva a que se cuestionen las teorías económicas básicas”, “no podemos pensar en un apagón del dinero”, “el dinero como lo conocemos va a desaparecer” y hoy coexisten criptomonedas y hasta “pseudo-monedas”.

Todas esas frases surgieron ayer en el panel Fintech & Banca Digital para la Inclusión Financiera en la 3ª edición del Montevideo Fintech Forum desarrollado en el Banco Central (BCU).



La integrante del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Florencia López repasó los números a cinco años de vigencia de la ley de Inclusión Financiera.



Se “emitieron más de 1 millón de instrumentos de dinero electrónico en tres años, se abrieron más de 800.000 cuentas bancarias” y teniendo en cuenta que puede haber duplicaciones (por ejemplo el dinero electrónico puede ser para cobrar el salario o para partidas de alimentación y transporte), “1 millón de uruguayos lograron acceder al sistema financiero”, afirmó López. Esto es “el 40% de la población de 15 años o más”, agregó.



Según la funcionaria del MEF, “se logró revertir el atraso que acumulábamos respecto a países de similar desarrollo”, se dio una “modernización del sistema de pagos” pero “la tecnología que incorporamos (tarjetas) es del siglo pasado y todavía quedan desafíos pendientes”.



“El impulso de la ley fue excelente” y es “una oportunidad” para los bancos, dijo el deputy CEO del HSBC, Alberto Mello. “Nos está faltando educación financiera, como qué es ahorrar, gastar en forma inteligente, que el financiamiento no necesariamente es algo malo”, agregó.

El integrante del Consejo Central del sindicato bancario AEBU, Juan Fernández coincidió en la necesidad de mayor educación financiera, marcó que “cada uno tiene su Uber esperando para que nos adaptemos” y en el sector financiero “tenemos muchos puestos de trabajo desafiados” por lo que “les estamos reclamando” a las empresas “formación y participación”.



Afirmó que los trabajadores “visualizamos a las fintech como complementarias” a los otros actores del sistema, algo con lo que coincidió Mello y agregó que esas firmas “nos están presionando con tiempos y costos”.

Terminal de pago electrónico. Foto: Darwin Borrelli

Para el CEO de IN Switch (firma uruguaya que está en 40 países con soluciones de billetera electrónica), Amilcar Perea, la visión sobre las fintech en las asambleas de Felaban (Federación Latinoamericana de Bancos) fue cambiando con el correr de los años. Al principio las veían “como una amenaza que había que matar desde chiquitas” y, en los últimos años eso cambió a una lógica de “cooperación” y “complementación”, afirmó.



Señaló que las fintech son “un instrumento más” que aporta “tecnología” y “experiencia”, pero evaluó que más allá del desarrollo, “no podemos pensar en un apagón del dinero”.



En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y exgerente del Área Sistema de Pagos del BCU, Jorge Xavier marcó que ve “más colaboración que competencia” entre las fintech y los bancos en Uruguay, “pero hay focos” en algunos “sectores tradicionales que no terminan de aceptar estas figuras”.



La disrupción que plantean estas tecnologías, llevan a que la “regulación se ve tensionada” y el “regulador” -el BCU- que tiene tendencia a proteger debe ver también cómo facilitar” el desarrollo.



Según Xavier el “desarrollo tecnológico lleva a que se cuestionen las teorías económicas básicas” y señaló que “las fronteras geográficas no existen” y “todo se digitaliza”. Puso como ejemplo a Mercado Libre y algo que dijo un ejecutivo de esa empresa: “no me pregunten qué hacemos, preguntenmé qué no hacemos”. Actualmente “Mercado Libre ofrece todo”, el producto, la logística y hasta el medio de pago con Mercado Pago.



Por eso para el regulador debe cambiar el enfoque. “Antes se pensaba en regular proveedores, se pensaba en quién es el actor detrás” y hoy el encare debe ser “cuál es el servicio que está detrás”, dijo.



“El dinero tal como lo conocemos va a desaparecer, tiene los días contados. Los cheques, y hasta hace un tiempo en Uruguay esto era mala palabra, van camino a desaparecer”, afirmó el decano. Hoy tenemos “pseudo-monedas” como las “millas” o los programas de “puntos” que ofrecen algunas empresas, que las “compramos” porque “nos permite acceder a un beneficio”. Hoy “problemas de pagos no hay y si hay es por la proliferación de medios de pago”, concluyó.