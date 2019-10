General Electric sufre pérdida en tercer trimestre pero supera estimación de ganancia ajustada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

General Electric reportó el miércoles una pérdida de US$ 1.300 millones en el tercer trimestre, pero la ganancia ajustada superó las estimaciones de los analistas, gracias a mejores precios de componentes de aviones y a la fortaleza de su unidad de equipos de salud.

El conglomerado con sede en Boston, que dijo que su flujo de caja sería mejor a lo inicialmente previsto para este año, apuntó además a una estabilización de su unidad de energía.



En general, los ingresos se mantuvieron planos, en momentos en que GE Co lucha para restaurar el crecimiento y las utilidades tras asumir un cargo de contabilidad de US$ 2.000 millones de hace un año.



La compañía dijo que ahora espera que el flujo de caja del sector industrial del año alcance entre 0 y US$ 2.000 millones, en comparación con su previsión anterior de un saldo negativo de US$ 1.000 millones a una cifra en azul de US$ 1.000 millones.

Las previsiones se mantuvieron sin cambios, aunque GE recortó sus planes de gastos para reestructuraciones.



Las acciones del grupo industrial subían 7% antes de la apertura de la Bolsa en Nueva York.



"Es un tsunami de información, pero el 90% está en línea con las expectativas o es mejor a lo previsto por el mercado", dijo Nick Heymann, analista de William Baird and Co en Nueva York.



La pérdida de la compañía por operaciones continuas atribuibles a los accionistas llegó a US$ 1.330 millones en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, en relación al saldo negativo de US$ 22.960 millones registrados en el mismo periodo del año previo.



La pérdida por acción a partir de operaciones continuas fue de 15 centavos de dólar, frente a la brecha de US$ 2,64 por papel del mismo trimestre un año atrás, dijo GE.



En base ajustada, que excluye los cargos extraordinarios de GE, la empresa ganó 15 centavos de dólar por papel, en relación los 11 centavos de dólar que esperaban los analistas en promedio, de acuerdo a datos de IBES provistos por Refinitiv.



La facturación total bajó ligeramente a US$ 23.360 millones, frente a US$ 23.390 millones de igual lapso de hace un año.