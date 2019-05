Gobierno aprovechó condiciones de mercado y pagó créditos al BID por adelantado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el reporte trimestral de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF, se indicó que "en abril de 2019, el gobierno aprovechó las condiciones del mercado y su flexibilidad de financiamiento, y pagó por adelantado US$ 291 millones en préstamos en dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)".



"Estos préstamos, que tenían vencimientos en 2033, estaban sujetos a una tasa de interés anual fija en dólares de 5,39%, superior a la tasa de interés actual indexada por Libor con esta institución multilateral (equivalente a una tasa fija de 3,54% para el mismo plazo)", agregó el informe.



Por otro lado, la Unidad de Gestión de Deuda destacó que participó en dos seminarios para presentar la estrategia de Uruguay con la creación de la unidad de valor Unidad Previsional (UP, indexada a la variación del Índice Medio de Salarios Nominales) y las emisiones de deuda en la misma, para que las aseguradoras tengan un instrumento en el que invertir que calza con la variación que tienen las pasividades que pagan por concepto de renta vitalicia (que surge de lo que los trabajadores ahorran en las AFAP).



"El seminario web del Banco Mundial ('Bonos a largo plazo: diferentes formas de apoyar y beneficiarse de las necesidades de las pensiones'), celebrado el 3 de abril de 2019, discutió las alternativas de emitir bonos gubernamentales a largo plazo para satisfacer la demanda de inversiones en activos que varíen como las pasividades, y cómo los gobiernos pueden beneficiarse de estas emisiones al crear un perfil de deuda pública a más largo plazo y menos riesgoso", explicó el reporte de la unidad del MEF.



"Uruguay presentó la experiencia del país en la emisión de bonos en UP", agregó.



A su vez, el 9 de abril de 2019, la UGD participó en el seminario internacional “Innovaciones para la fase de pago y el papel de las tecnologías emergentes”, organizado conjuntamente por la Asociación Internacional de Supervisores de Fondos de Pensiones, el BID. y el Banco Central (BCU).



En el evento, el director de la UGD, Herman Kamil "presentó la experiencia de Uruguay con valores gubernamentales vinculados a los salarios centrados en los nuevos instrumentos del mercado de capitales para respaldar la fase de pago de los pilares de capitalización individual en los sistemas de pensiones", señaló el reporte.