Gobierno y BCU evalúan operaciones conjuntas

El Comité de Coordinación de Deuda Pública -que integran el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU)- evalúa “potenciales operaciones conjuntas de emisión (de deuda) y manejo de pasivos entre ambas instituciones”, señaló un comunicado recién divulgado ayer sobre una reunión que ocurrió el pasado 18 de marzo.

El comité “ratificó la importancia de mantener equilibrada la estructura por monedas (local y extranjera) de la deuda soberana, mediante el acceso regular al mercado doméstico” y la “potenciales” operaciones en conjunto mencionadas.

Según los datos de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF para 2019, las necesidades de financiamiento totales estimadas del gobierno central son de alrededor de US$ 2.950 millones. Parte de ese fondeo, Uruguay ya lo obtuvo con la emisión a fines de enero de un bono en dólares con vencimiento al 2031 por US$ 1.250 millones más las subastas de títulos de deuda en el mercado local realizadas en lo que va del año. Le resta conseguir aproximadamente casi US$ 1.500 millones en lo que queda del año.

Una parte del financiamiento se hará a través de una emisión de deuda en el mercado internacional. Ahora el escenario luce más favorable y en el gobierno se evalúa que esa emisión de deuda no debe ser en dólares, había adelantado El País el pasado 22 de marzo. Ahora, se reafirma con el comunicado.

El comité “valoró positivamente” un decreto que “facilita” a las empresas públicas “el manejo de sus riesgos financieros y de mercado” mediante la contratación de instrumentos financieros derivados. Esto es, por ejemplo, que Ancap pueda contratar una cobertura de precio del petróleo o UTE una del valor del dólar.

“El BCU ha impulsado cambios en el marco normativo al generar la figura de inversor especializado, la cual contemplará a las empresas públicas, lo que permitirá a las mismas lograr cobertura cambiaria en los mercados formales”, añadió.