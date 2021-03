El gobierno interviene para suavizar la suba del dólar que está en máximos de casi un año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar subió ayer por tercera jornada consecutiva, aunque menos que en los días previos, tras la intervención del Banco Central tras 10 meses sin hacerlo.

Ayer el dólar interbancario subió 0,15% y se negoció en promedio a $ 44,64. Este valor es el máximo en casi un año (el 23 de marzo de 2020, la moneda estadounidense cotizaba en $ 44,80). La divisa estadounidense cotizó entre $ 44,57 y $ 44,80 para finalizar en $ 44,62. El valor de cierre subió 0,16% respecto al anterior.



El Banco Central (BCU) intervino el lunes y ayer (la intervención del lunes recién la divulgó ayer la autoridad monetaria) en el mercado de futuros y de forwards. El BCU llevaba 10 meses de ausencia en el mercado de cambios, la última intervención había sido 7 de mayo de 2020 cuando vendió dólares por US$ 4,5 millones.

Las ventas del lunes fueron por US$ 10 millones en el mercado de futuros y otros US$ 10 millones en el mercado forward. El martes vendió dólares por US$ 8 millones (US$ 6 millones a futuro y US$ 2 millones forward). En total, el Central lleva vendidos entre las dos jornadas US$ 28 millones.



Con esas ventas, el BCU busca no torcer la tendencia al alza de la moneda estadounidense, pero sí suavizarla.



En lo que va del mes el dólar acumula un aumento de 3,47% y en el año sube 5,43%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 66 operaciones por un monto de US$ 32 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 5 centésimos y cerró en $ 43,40 a la compra y $ 45,80 a la venta. Las cotizaciones al público son máximas en casi un año, el 23 de marzo de 2020, cotizaba en $ 43,80 a la compra y $ 46 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sigue subiendo. Ayer aumentó 1,84% respecto al lunes y cerró en 5,8397 reales. En el mes la moneda estadounidense en Brasil sube 5,60% y en lo que va del año 12,37%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,10% y finalizó en 90,66 pesos argentinos. En el mes sube 0,94% y en año 7,74%.



A nivel global, el dólar se alejó ayer de máximos de tres meses y medio debido a la estabilización de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitía alzas de monedas de mayor riesgo, como la libra esterlina, el dólar australiano y su par neozelandés.



El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde contra una canasta de seis monedas relevantes, cayó un 0,46% a 91,95 tras tocar un máximo de tres meses y medio de 92,506 durante la sesión en Asia.

Riesgo país.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP operó sin cambios ayer y cerró en 131 puntos básicos. Esta estabilidad se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va de marzo el UBI aumenta 5 unidades (4%) mientras que en el año sube 17 puntos básicos (14,9%). (Con información de Reuters)