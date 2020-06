Uruguay colocó nuevo bono en UI por US$ 1.100 millones y reabrió bono en dólares por US$ 400 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Uruguay lanzó esta mañana una operación de emisión, recompra y canje de deuda tras hacer una ronda con inversores locales y del exterior.

La operación consiste por un lado en una emisión de un nuevo bono en Unidades Indexadas con vencimiento al 2040 y cuya tasa de interés indicación es "low 4%" (implica entre 4% y 4,25%). Asimismo se reabre un bono en dólares con vencimiento a 2031 que tiene un cupón (interés) de 4,375% y por otro se emite un bono en UI con vencimiento al 2040. El bono en dólares tiene un circulante de US$ 1.466,97 millones.



Además el gobierno ofrece recomprar bonos en Unidades Indexadas con vencimientos al 2027, 2028 y 2030.

Fuentes del mercado indicaron a El País en la tarde de este miércoles que Uruguay colocó un nuevo bono en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento al año 2040 por el equivalente a US$ 1.100 millones y reabrió otro bono en dólares con vencimiento al 2031 por US$ 400 millones.

A ese monto le faltaría sumar la recompra y canje por bonos en UI de plazos más cortos, que rondaría los US$ 500 millones, agregaron los informantes, por lo que la operación en total sería de US$ 2.000 millones, quedándole en caja al gobierno unos US$ 1.500 millones.

El nuevo bono en UI se emitió a una tasa de 3,875%, cuando inicialmente la oferta indicativa era de "low 4%" (en torno a 4%-4,25%). Eso implica que la demanda fue importante y permitió al gobierno pagar menos tasa (es decir, le abarata el costo de los fondos que obtuvo). La tasa de interés del bono reabierto fue de 2,47%

El lunes en la presentación que hizo el gobierno ante inversores (roadshow en la jerga) los funcionarios del Ministerio de Economía transmitieron que la emisión podría llegar al equivalente a US$ 1.150 millones, dijeron a El País participantes de los encuentros y fuentes del mercado.



Los bancos Citi, HSBC e Itaú actúan como organizadores de la emisión y recompra y canje.



Los precios a los que Uruguay ofrece recomprar o canjear los bonos en UI están en línea con la cotización que tenían en el mercado previo al anuncio de la emisión, dijo a El País el director de WealthMan Corredor de Bolsa, Nicolás Coccino.



"Está bastante en línea con lo que esperábamos. Lo único es que la posibilidad de emitir en pesos nominales quedó fuera de la mesa e incluyeron los dólares", agregó.