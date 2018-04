Gobierno logró US$ 1.750 millones con emisión de bono y recompra

Este jueves Uruguay volvió a salir a colocar deuda en los mercados internacionales. En este caso se decidió emitir un bono en dólares con vencimiento en el 2055 y ofrecer a los tenedores de papeles en la divisa estadounidense una oferta de recompra.



La primera operación tuvo una demanda de US$ 6.700 millones, de los que el gobierno decidió aceptar US$ 1.500 —es decir la demanda fue más de cuatro veces superior al monto aceptado—, informó El Observador y confirmaron fuentes oficiales y del mercado financiero a El País.



Aunque aún no está confirmado el rendimiento anual que pagará, sí se sabe que estará 200 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de Estados Unidos, lo que hace que la tasa esté en torno al 5%, explicaron las fuentes.



Además, el gobierno recabó otros US$ 250 millones por el canje de bonos en dólares con vencimientos anteriores a la actual emisión.