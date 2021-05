El gobierno quiere emitir deuda en moneda nacional y en otras diferentes al dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La estrategia del gobierno para financiarse incluye la emisión en los mercados internacionales de deuda en moneda nacional y en moneda extranjera pero excluyendo el dólar.

Según el reporte trimestral de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el gobierno busca acceder “a los mercados internacionales de deuda en moneda local y extranjera, con el objetivo de ampliar aún más la base de inversores. En particular, la República seguirá buscando oportunidades para desarrollar el mercado mundial de bonos en moneda local a tasas de interés fiscalmente sostenibles, mejorando la liquidez en los mercados secundarios”.

Además, el gobierno quiere “diversificar el riesgo cambiario y de tasa de interés en la cartera de deuda en moneda extranjera y reducir los pagos de intereses esperados”, aseguró el reporte.



Por eso, “el gobierno se esforzará por aumentar la exposición a otras monedas de menor rendimiento de las economías avanzadas, a través de la emisión de bonos”, señaló el informe oficial. Esto es, la emisión en de deuda en otras monedas fuera del dólar. En el pasado, Uruguay emitió deuda en euros y yenes.



A eso se agrega la posibilidad de “cambiar sintéticamente la composición monetaria de la deuda pendiente en dólares mediante transacciones de swaps de monedas y conversiones de préstamos de (organismos) multilaterales”, explicó el reporte.

Por otro lado, el gobierno revisó al alza las necesidades brutas de financiamiento para es- te año, de US$ 4.335 millones que proyectaba en febrero a US$ 4.478 millones ahora.



“En términos de fuentes de financiamiento, las emisiones totales del mercado de bonos (tanto en el local como el internacional) se estiman en US$ 3.860 millones”, indicó el informe. En lo que va del año, ya se colocó el equivalente a US$ 626 millones en el mercado local en moneda nacional. “Se espera que los desembolsos de préstamos de organismos multilaterales asciendan a US$ 600 millones”, añadió.