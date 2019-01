Gobierno toma una medida para sacarle presión al dólar

El gobierno tomó una medida que busca quitar presión al alza al dólar.

En efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Banco Central (BCU), "otorgará a las instituciones financieras la opción de elegir, al momento del pago de los intereses y de la amortización final de la Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento al 27 de enero de 2019, y de la Nota del Tesoro en UI con vencimiento el 17 de junio de 2019, la moneda en la cual se efectuará el pago, pudiendo el mismo efectuarse en moneda nacional o en dólares estadounidenses", indicó en un comunicado.

"Asimismo, se otorgará también esta opción para el pago de los intereses y la amortización parcial de la Nota del Tesoro en UI con fecha de amortización 7 de marzo de 2019", agregó.

De esa forma, el gobierno evita que aquellos que quieran pasarse a dólares, cobren en pesos los títulos y vayan al mercado de cambios a comprar la moneda estadounidense (lo que impulsaría al alza su valor).

De la Nota del Tesoro en UI con vencimiento al próximo 27 de enero, hay un circulante equivalente a US$ 123,2 millones. Del título que vence el 17 de junio próximo, circula el equivalente a US$ 339 millones. Mientras, que del título con fecha de amortización el próximo 7 de marzo, hay un circulante de US$ 91,3 millones (aunque en este caso es un pago parcial, ya que la Nota del Tesoro vence en marzo de 2020).

Solamente las instituciones que "tengan preferencia por el pago en dólares estadounidenses de las referidas Notas del Tesoro deberán proceder" de acuerdo al instructivo del BCU.

La semana pasada, Uruguay colocó un bono global en dólares con vencimiento en 2031 por US$ 1.250 millones, en una operación en la que además recompró parte de títulos que tenían vencimiento en 2024 y 2027.