Grupo Conaprole capta el interés de los ahorristas

Con una facturación de US$ 1.000 millones anuales, el Grupo Conaprole no sólo es protagonista de la actividad económica del país sino también es un actor de primer nivel en el mercado de capitales, a través de la periódica emisión de Obligaciones Negociables (ON) del programa «Conahorro».



Desde el año 2009, cada tres meses, Conaprole emite un título en dólares americanos transferible para lograr fondos destinados a sus diversos emprendimientos. En este tiempo «Conahorro» ya ha captado más de US$ 170 millones.



«En cada cambio de estación —marzo, junio, septiembre y diciembre—, salimos al mercado financiero a captar entre US$ 3 y US$ 5 millones, ya que el objetivo estratégico es estar siempre presente entre los uruguayos, sobre todo los pequeños ahorristas», sostuvo José Luis Rial, gerente financiero del Grupo Conaprole.



«Conahorro» fue estructurado para llegar a la mayor cantidad de personas. Alcanza con disponer de un mínimo de US$ 1.000 para adquirir un título de «Conahorro».



CASO ÚNICO

​

El programa «Conahorro» se presenta como una forma innovadora de invertir fondos a corto plazo y es una opción que despierta el interés de los pequeños ahorristas. El gerente financiero del Grupo Conaprole destacó que «Conahorro» es prácticamente un caso único en el mundo, que inclusive fue motivo de estudio en la escuela de posgrado en dirección de empresas de la Universidad de Navarra, IESE Business School. «En cada emisión (de deuda corporativa), Conaprole privilegia a la cantidad de personas sobre el monto invertido, de modo que en promedio la colocación de cada ahorrista se ubica en US$ 15.000», apuntó Rial.



Para los inversores, «Conahorro» también es una forma de estar más cerca de Conaprole. «Toda empresa despierta interés entre sus inversores y Conaprole es la empresa de los uruguayos, valorada por su liderazgo, calidad de sus productos, trayectoria y como una empresa eficiente que sale a competir en los mercados internacionales», comentó Rial.



RETORNO



Esta nueva emisión de ON tiene como plazo 3 años y un trimestre. La tasa de retorno es de 3,75% anual. Mientras tanto, sobre los intereses generados hay una tasa del 7% del IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas), ya que el título es emitido a un plazo mayor de 3 años.



Como particularidad, esta nueva emisión de Conaprole presenta la opción de salir al año, con el reintegro del capital invertido sin quitas, además de los intereses devengados. «La inversión puede ser vista por el ahorrista como una colocación que se renueva anualmente de forma automática hasta el final del período previsto», agregó el gerente financiero de Conaprole. Además de su liquidez, los títulos de «Conahorro» cuentan con una calificación AA por parte de FIX SCR, representante regional de Fitch Ratings.



Por esta vía de financiación, Conaprole busca captar hasta US$ 5 millones en la próxima emisión, para continuar con los distintos planes de crecimiento a futuro.



ADQUISICIÓN



Las ON de «Conahorro» se pueden adquirir a través de Internet, desde la web del Banco República (bancorepública.com.uy), o a través de cualquier corredor de Bolsa. En el caso de adquirirlas a través del BROU, el inversor debe estar habilitado como usuario e-brou, con permisos para transferir entre cuentas propias, y debe contar además con una Caja de Ahorros en dólares (no necesaria si tiene Cuenta Corrientes en dólares) asociada a una Cuenta Títulos.



Asimismo, la operativa no tiene ningún costo para el inversor, dado que Conaprole ha decidido asumir el costo de suscripción. La apertura de la Caja de Ahorros y de la Cuenta Títulos, la asignación del usuario e-brou, la suscripción e integración de los títulos «Conahorro», así como los créditos por intereses y por devolución del capital al vencimiento, serán sin costo para el inversor, señaló el gerente financiero del Grupo Conaprole.



Más información en el sitio web Conahorro.uy o el teléfono 0800 CONA (2662).