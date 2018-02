Guerra de divisas: acusan de mantener bajo al dólar

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presiona deliberadamente a la baja el dólar, dijo ayer el gobernador del Banco Central Europeo Ewald Nowotny a un periódico.

"La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos está presionando deliberadamente al dólar y quiere mantenerlo bajo", dijo Nowotny, quien encabeza el Banco Nacional de Austria, en una entrevista con el periódico Wiener Zeitung que se realizó el 1 de febrero.

Nowotny agregó que la Unión Europea debería estar más unida para servir de contrapeso al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que el bloque está dividido por muchas razones, incluida la separación que planea Gran Bretaña.

Operativa.

En el mercado local, el dólar interbancario subió 0,15% ayer, al negociarse en promedio a $ 28,497. Con ello acumula un aumento de 0,44% en lo que va del mes y reduce su caída a 0,93% en lo que va del año.

Con el objetivo de quitar presión vendedora sobre el tipo de cambio, el Banco Central (BCU) intervino en el mercado (por sexta sesión consecutiva).

Para tal fin, adquirió ayer US$ 19,5 millones —el 47,7% del total operado en el día— y como consecuencia asciende a US$ 107,7 millones lo comprado por la autoridad monetaria en lo que va del mes. En el transcurso del año el BCU lleva comprados US$ 649 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense aumentó cuatro centésimos a la compra al cerrar en $ 28,15 y 14 centésimos a la venta al finalizar en $ 28,95.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer un total de 91 transacciones por un monto que ascendió a US$ 40,96 millones.

En el correr de la jornada, el dólar estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,47 y un precio máximo de $ 28,55 para finalmente cerrar en $ 28,52.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el billete verde finalizó con un aumento de 0,95% y se negoció en 3,277 reales.

En dirección opuesta pero al igual que en el resto de la región, en Argentina el dólar descendió. Se negoció ayer en 19,6242 pesos argentinos, con una disminución de 0,33%. CON INFORMACIÓN DE REUTERS