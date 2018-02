Habló el nuevo presidente de la Fed y sacudió al dólar y las bolsas

Su discurso era muy esperado, cada palabra dicha y no dicha es analizada minuciosamente por los inversores para intentar leer mensajes entrelíneas. Por eso, luego que ayer el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell compareciera ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, los mercados reaccionaron.

Alza del dólar a nivel global —en Uruguay ocurrió lo contrario pese a la fuerte intervención del Banco Central—, caída de la Bolsa de Nueva York y baja del precio del oro fue parte del combo de efectos que generó Powell, probablemente sin proponérselo.

El presidente de la Fed reconoció que la economía se ha fortalecido recientemente, un comentario que llevó a los inversores a incrementar las apuestas por cuatro incrementos del costo del dinero en el 2018. La última ronda de proyecciones económicas de la Fed anticipa tres alzas de las tasas de interés este año.

Sin embargo, el tono general utilizado por Powell fue uno de continuidad, ya que dijo que la Fed equilibraría la necesidad de protegerse contra la inflación excesiva con los beneficios de permitir que la economía disfrute de los "factores favorables" de los recortes de tipos y el más fuerte crecimiento mundial.

Aseguró que el banco central está en un "proceso de descubrimiento" sobre cuánto podría caer el desempleo antes de que la inflación se afiance. La tasa de desempleo se ubica en un mínimo de 17 años de un 4,1 por ciento.

"(El Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC) seguirá apuntando a un equilibrio entre evitar un sobrecalentamiento de la economía y llevar la inflación de los precios a un 2% sobre una base sostenida", dijo Powell.

El testimonio envió la primera señal de Powell como jefe de la Fed de que la enorme reforma fiscal y el plan de gastos del gobierno del presidente Donald Trump no llevarán a ningún cambio dramático en la política monetaria.

"Gradual" ha sido la palabra clave desde que la Fed comenzó a subir sus tasas bajo la predecesora de Powell, Janet Yellen, a fines de 2015. Se prevé que la Fed apruebe su primer aumento de tasas del 2018 en su próximo encuentro en marzo, cuando también ofrecerá nuevas proyecciones económicas y Powell sostendrá su primera conferencia de prensa.

Los mercados no esperan y ayer el dólar se fortaleció a nivel global, con Uruguay como unas de las excepciones.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde dólar contra una canasta de divisas, subió un 0,6% a 90,356 luego de que marcó su cota más alta en tres semanas a 90,498. El dólar ha trepado un 2,5% desde que anotó un mínimo en tres años hace más de una semana.

"Nosotros sentimos que el testimonio brinda una perspectiva sobre un posible giro de la Fed hacia una plataforma más restrictiva, especialmente si sigue viendo datos alentadores", dijo Marvin Loh, estratega de mercados globales de BNY Mellon en Boston.

En el mercado de cambios uruguayo, el dólar interbancario bajó por cuarta jornada consecutiva, esta vez 0,14% y se negoció a $ 28,313 en promedio. Como consecuencia acumula una caída de 0,2% en lo que va del mes y de 1,57% en lo que va del año.

Luego que el lunes hiciera la mayor compra de divisas en cinco años (con US$ 97,1 millones), el Banco Central (BCU) volvió a intervenir fuerte ayer al adquirir US$ 42,2 millones (el 69,9% de todo lo negociado en el día). Solo en febrero, el BCU lleva comprados US$ 414,5 millones y su presidente, Mario Bergara justificó la intervención (ver nota en página anterior).

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense se mantuvo estable y finalizó al igual que el lunes en $ 27,82 a la compra y en $ 28,82 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,54% ayer y cerró en 3,25 reales. En igual dirección, en Argentina la divisa estadounidense aumentó 0,58% y cotizó en 20,16 pesos argentinos, alcanzando un nuevo valor máximo histórico. [CON INFORMACIÓN DE REUTERS]

Caída en Wall Street y en el precio del oro

Las acciones sufrieron ayer su mayor caída diaria en la bolsa de Nueva York desde la venta masiva de hace casi tres semanas, tras los comentarios de Powell que despertaron temores a más alzas de las tasas de interés que las esperadas para el año.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 299,24 puntos, o un 1,16%, a 25.410,03 puntos, mientras que el S&P 500 cayó 35,32 puntos, o un 1,27%, a 2.744,28 unidades. El Nasdaq Composite perdió 91,11 puntos, o un 1,23%, a 7.330,35 unidades.

Esto arrastró a otros mercados. El principal índice de acciones de Brasil cayó, interrumpiendo una secuencia de nueve alzas consecutivas. El Bovespa, perdió un 0,82% a 86.935 puntos tras subir más de un 8% en las nueve sesiones previas.

Por su parte, los precios del oro cayeron un 1% ayer tras las declaraciones del presidente del Fed. La onza cotizó a US$ 1.318,22 cerca de un piso en dos semanas.

De todas maneras, los precios del oro podrían superar este año los US$ 1.400 la onza por primera vez desde 2013, debido a que un panorama incierto para las acciones, bonos y monedas tienta a los inversores a utilizar al metal precioso como un refugio, según un sondeo de Reuters a analistas.