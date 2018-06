Hay fuerte demanda por la deuda en UI

El MEF licitó una nueva serie de Notas del Tesoro en UI con vencimiento en junio de 2020. En principio licitó 350 millones de UI (US$ 43,3 millones), pero recibió una demanda de 1.479,9 millones de UI (US$ 183,1 millones).

Finalmente colocó 476,2 millones de UI (US$ 58,9 millones), a una tasa de retorno de 2,13%. Para tener una idea, en abril había licitado otra serie en UI con vencimiento a dos años y la tasa que pagó fue más alta, de 3,1%.

Según el último reporte de deuda de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, la previsión de emisión de tí-tulos este año alcanza a US$ 2.700 millones. En el mercado local ya se alcanzó al equivalente a unos US$ 488 millones y a eso se suma el bono global en dólares con vencimiento en 2055 por US$ 1.750 millones que colocó en abril, por lo que le restan financiar en los mercados otros US$ 462 millones.

Intendencia.

Por su parte, entre el lunes y ayer la Intendencia de Río Negro colocó el fideicomiso financiero Obras de Río Negro I por 81,5 millones de UI (US$ 10,1 millones) y recibió una demanda de 280 millones de UI (US$ 34,6 millones).

El título es a 12 años de plazo y la tasa de retorno promedio fue de 3,7% anual.

La estatal República Afisa (propiedad del Banco República) es la fiduciaria y el fideicomiso tuvo una calificación de BBB+(uy) por parte de CARE.

En noviembre pasado, el entonces intendente interino Guillermo Levratto había dicho que este instrumento fue propuesto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a las intendencias de todo el país en el año 2014. El Ejecutivo departamental de entonces lo tomó y, en conjunto con los tres partidos que tiene representación en la Junta Departamental, aprobaron su implementación y los proyectos a desarrollar.