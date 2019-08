¿Hay un "techo" para el dólar? Hoy subió 0,7% pese a nueva intervención del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió 0,7% hoy y cotizó en promedio a $ 36,605, marcando un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).



De hecho, el economista Javier de Haedo señala que "a precios de hoy, el dólar de septiembre de 2002 era de $ 105" (al actualizar ese valor por la inflación).

La moneda estadounidense cotizó entre $ 36,55 y $ 36,65 a nivel interbancario y finalizó en $ 36,58.



Esta suba del billete verde se dio pese a la intervención del Banco Central por séptima jornada consecutiva. Esta vez, vendió US$ 3,7 millones en el mercado spot (contado) y US$ 8 millones en los mercados de futuros y forward.



En los siete días que intervino, el Central ya vendió US$ 261 millones de sus reservas.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar aumentó 8 centésimos y cerró en $ 35,83 a la compra y $ 37,33 a la venta.



El "efecto argentina" tras el cambio de ministro

​El riesgo país de Argentina continuaba en niveles preocupantes hoy y los activos domésticos de desplomaban, en medio del compromiso del gobierno de sostener al tipo de cambio por la nueva escapada inflacionaria y de cambiar la conducción del Ministerio de Hacienda. El dólar sin embargo, se tranquilizó.



Argentina cumplirá con las metas acordadas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo Hernán Lacunza, flamante titular de la cartera que tendrá que lidiar con la grave crisis económica que sacude al país.



El riesgo país realizado por el banco JP Morgan mostraba un nivel de 1.865 puntos básicos, hacia las 17:00 de Buenos Aires, lo que representa una baja de 14 unidades contra el lunes, aunque con fuerte salto desde el 1.659 del viernes.



Lacunza, que reemplazó al renunciante Nicolás Dujovne, y Guido Sandleris como titular del banco central (BCRA), brindaron sendas conferencias de prensa previo a la apertura de los mercados.



"Las conferencias de prensa dejaron sabor a poco. Buenas intenciones pero escasas medidas. Seguimos pensando que los activos financieros seguirán muy presionados por la delicada posición técnica", dijo la consultora Delphos Investment.



Los mercados de Argentina permanecieron cerrados en la víspera por un feriado turístico, cuando los bonos y los ADRs argentinos cotizados en el exterior cayeron con firmeza.



La plaza financiera del país sudamericano viene de registrar una de las peores semanas en décadas con el derrumbe del peso y de los activos dado el adverso resultado electoral que sufrió el gobierno en las elecciones primarias.



El dólar bajó 0,5% a 54,74 pesos argentinos, la bolsa se derrumbó el 10,4% y los bonos extrabursátiles cayeron un 3,3%, contra pérdidas del 17,6% en la moneda, un 31,4% en las acciones y del 19,6% en la deuda durante la semana pasada.



El BCRA tuvo un activo rol durante la rueda del lunes, con ventas por US$ 112 millones de sus reservas mediante tres intervenciones, más otros US$ 60 millones por cuenta del Tesoro en dos subastas.



"Se tomaron medidas políticas y económicas para generar tranquilidad, pero la volatilidad sigue activa", reportó Portfolio Personal Inversiones (PPI).



La reestructuración o default de la deuda argentina, que sufre una grave crisis económica, es posible pero no parece probable, dijo el martes el jefe global de calificación soberana de Fitch, James Mccormack, durante un evento en Buenos Aires.



El candidato opositor argentino, Alberto Fernández, dijo que el país no puede pagar su deuda en estas condiciones y que está dispuesto a participar de una eventual renegociación con el FMI, según una entrevista publicada el domingo por el diario Clarín.



Dujovne renunció el sábado a su cargo "en virtud de las circunstancias".



Argentina pagó US$ 2.615 millones en el marco de contratos de recompra con entidades financieras, lo que le permitió reducir su deuda pública en US$ 12.810 millones, dijo hoy a Reuters una fuente del Ministerio de Hacienda.



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]