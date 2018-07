Las idas y vueltas por billetes entintados: ¿se reemplazan?

Hace ya dos meses que Luis retiró dinero de un cajero automático para pagar una factura. Cuando entregó uno de los billetes, la empleada de la red de cobranzas le requisó uno de $ 500 porque tenía una mancha de tinta roja.

A bastantes kilómetros de distancia, en Paso de los Toros, otra persona recibió en un local de pagos un billete también presuntamente entintado, que al intentar depositarlo en el Banco República le fue rechazado. Hasta ahora, en ninguno de los dos casos el dinero les fue devuelto.

Es que ante la puesta en marcha del sistema de entintado de billetes —como medida de seguridad frente al aumento de robo de cajeros mediante explosión— el Banco Central (BCU) estableció en su normativa que será considerado entintado "todo billete legítimo cuya superficie se encuentre manchada por el uso del sistema antirrobo de neutralización por coloración de tinta".

Además, agrega que esos billetes "no tendrán valor circulatorio por lo que perderán su poder cancelatorio de obligaciones". Es decir, no tienen ninguna utilidad práctica.

El BCU divide los billetes entintados en dos categorías: reemplazables y no reemplazables.

Los primeros son aquellos presentados por un banco de plaza ante el BCU, los cuales —tras una verificación que asegure que la tinta corresponde al sistema antirrobo empleado por los cajeros y no a otro tipo de tinta— serán reemplazados por otros con valor circulatorio. La normativa establece además, que la presentación realizada por parte de los bancos deberá estar acompañada de una copia de la denuncia que realizó la entidad ante la policía, dando cuenta de que se produjo la activación del sistema de entintado.

La segunda categoría, los no reemplazables, son aquellos billetes entintados que sean presentados por personas físicas o jurídicas, tanto en la sede del BCU como en cualquier institución financiera.

Sobre este punto, la normativa deja en claro que no serán reemplazados y que "deberán ser retenidos por la institución receptora, la cual procederá a entregar dicho billete al Banco Central".

En síntesis, solo serán sustituidos aquellos billetes presentados por los bancos con su correspondiente denuncia policial.

En análisis.

Entre mayo y junio el BCU ha recibido como "presuntamente entintados" 135 billetes, que suman un valor de $ 183.000, que han quedado retenidos para analizar. De esos, 89 fueron requisados en mayo por un valor de $ 125.000 y 46 en junio por $ 58.000, informaron a El País desde el Departamento de Comunicación del BCU.

También explicaron que por el momento los técnicos del BCU siguen realizando las pericias para determinar cuántos de esos 135 billetes recibidos serán reemplazados.

Entre esos billetes probablemente estén los de Luis y la persona de Paso de los Toros, así como también los de un banco privado que según supo El País retuvo en los últimos meses billetes presuntamente entintados por un valor total de $ 36.000.

Interrogante.

Visto la normativa que fijó el BCU y los casos mencionados, surge una pregunta: ¿Qué debe hacer una persona si recibe de un cajero o en otro lugar un billete presuntamente entintado? El País trasladó la pregunta a distintos actores de la operativa financiera y en resumen, explicaron que si bien esto no debiera de ocurrir, en caso que así sea ese billete no tendrá valor ninguno.

Desde el Banco Santander señalaron que la institución entiende que "no es pertinente tener un procedimiento de devolución de este tipo de billetes, en virtud de que la población no debe aceptar billetes manchados con tinta de color rojo, ni verde oscuro". En ese sentido, desde el banco indicaron que "no debería presentarse persona alguna a intentar alguna devolución o cambio de billetes de esas características".

Esto porque no todo billete que esté manchado de color rojo o verde, corresponde necesariamente a la categoría de "entintado", ya que la mancha podría deberse a otras causas.

Entonces ¿cómo pueden las personas identificar cuáles billetes deberían aceptar y cuáles no? El director del Departamento de Documentología de la Dirección Nacional de Policía Científica, Martín Figueroa indicó a El País que no hay forma de poder detectar a simple vista si la tinta en un billete corresponde al sistema antirrobos de los cajeros o a otra causa.

"Cuando el Banco Central recibe esos billetes, los envía al laboratorio químico para certificar que realmente hayan sido entintados por los cajeros y que no se trate de un fraude. Lamentablemente no hay manera de que la gente puede saber a simple vista", manifestó.

Cajeros.

¿Qué dicen las empresas que se encargan de la red de cajeros automáticos al respecto? Ante la consulta de El País, Banred prefirió no hacer declaraciones. Sin embargo, una fuente comentó que la empresa no ha recibido ningún reclamo concreto de personas que hayan recibido por error billetes entintados, aunque sí "alguna llamada de consulta".

Además, manifestó que la empresa trabaja con un protocolo, que por un lado controla cómo debe ser realizada la carga de los cajeros y por el otro, obtiene datos que permiten analizar las transacciones que eventualmente se denuncien.

Desde el Banco República no contestaron si han recibido denuncias por billetes entintados en los cajeros de RedBROU. Una fuente de la institución se limitó a aclarar que un billete puede estar entintado por varios motivos: "puede ser por tinta de lapicera, o por el propio sistema, no necesariamente cualquier mancha corresponde al sistema antirrobo".

Por parte de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), su director ejecutivo Roberto De Luca manifestó a El País que "la gente no debería aceptar de ningún modo un billete entintado", y que el objetivo principal del uso del sistema antirrobo es que ningún billete con esas características circule. "Si empieza a circular y llega a manos de la gente, el sistema no tiene sentido alguno", sentenció De Luca.

En tanto, el director del Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Álvaro Fuentes, dijo a El País que cuando reciben llamadas de consulta sobre el tema son derivadas al BCU. La dependencia contabilizó dos reclamos formales por billetes entintados, uno de ellos el caso de Paso de los Toros.

"El que autorizó a implementar este sistema fue el Banco Central y el Ministerio del Interior, entonces nosotros no podemos hacer gestiones por un billete rechazado", explicó. "Si los cajeros automáticos están dando billetes manchados es muy preocupante. No puedo creer que la gente pierda la plata en esos casos", concluyó Fuentes.