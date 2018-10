Al igual que en la región, el dólar cotizó ayer al alza

Ayer la divisa estadounidense se movió entre $ 32,77 y $ 32,96, para cerrar en $ 32,85.

La moneda estadounidense subió ocho centésimos tanto a la compra como a la venta al público en las pizarras del Banco República (BROU) al cerrar en $ 32,15 y en $ 33,55 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bev-sa) en total 51 transacciones por un monto que ascendió a US$ 28,88 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se negoció ayer en 3,697 y avanzó así un 0,27%. En lo que va de octubre registra un descenso del 8,42%.

Igual rumbo tomó la divisa estadounidense en Argentina al registrar un aumento de 0,36% tras finalizar ayer en 36,59 pesos argentinos. De este modo acumula en lo que va del mes una pérdida de 11,3%.

A nivel global, el índice dólar, que mide la fuerza del billete verde en comparación a una cesta de seis relevantes monedas, retrocedió ayer un 0,1% a 95,927.

El euro, moneda que compone el índice, cayó inicialmente después de que la Comisión Europea rechazó el martes el presupuesto de Italia para el próximo año, pero finalmente ganó un 0,1% a 1,1473 dólares.

Emisión.

El martes 30 el Gobierno Central reabrirá mediante licitación la Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento en 2033 según comunicó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de su Unidad de Gestión de Deuda. El volumen de emisión previsto para la Nota del Tesoro en UP Serie 2 será de 850 millones de UP (US$ 26,2 millones), según se indicó el comunicado.

El pago de interés es semestral, el 28 de febrero y el 29 de agosto de cada año, con vencimiento el 29 de agosto de 2033. Según divulgó el MEF, las Notas se podrán integrar tanto en pesos uruguayos como en dólares americanos.