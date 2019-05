¿Qué implica la operación de deuda que lanzó el gobierno en el mercado local?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU) lanzaron ayer una operación conjunta de emisión de títulos y canje en el mercado local, con la que buscan “financiar al gobierno” al tiempo que se “desarrolla el mercado en moneda local” y se “estiran vencimientos” de deuda, dijo a El País el subdirector de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Antonio Juambeltz.

Para ello, el gobierno emitirá tres Notas del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, que varían según el Índice Medio de Salarios Nominales) y una Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (que evolucionan según la inflación) por un total equivalente a US$ 497,2 millones aproximadamente.

La Nota en UI es con vencimiento a 2023 y paga un interés de 2,45% anual. La Nota en UP serie 1 es con vencimiento a 2025 y paga un interés de 1,5% anual, la Nota en UP serie 2 es con vencimiento al 2033 y tiene un interés de 1,8% anual y la Nota en UP es con vencimiento a 2040 (la de más largo plazo desde que comenzó a utilizarse esta unidad en abril de 2018) y paga 2,2% de interés anual.

Como pago por esos títulos, el MEF y el BCU aceptarán: pesos, dólares y otros títulos de deuda con vencimientos más cercanos.

Entre los títulos que los inversores pueden canjear por estos nuevos hay: Letras de Regulación Monetaria del BCU que vencen entre el 17 de mayo próximo y el 6 de diciembre de este año, Notas del BCU en UI con vencimiento en septiembre de este año, Notas del Tesoro en UI con vencimientos entre junio de este año y junio de 2020 y Notas del Tesoro en pesos con vencimiento en julio de 2020.

Según el título que quieran adquirir es el plazo que tienen los inversores para presentar las ofertas, venciendo martes (para el de UI), miércoles (UP serie 1), jueves (UP serie 2) y viernes (UP serie 3).

El subdirector de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF destacó que con esta emisión se incrementa la desdolarización de la deuda total además de que se desarrolla el mercado en UP,

“Es un pequeño hito” que a un año de creada esa unidad, ya se esté emitiendo a 20 años, afirmó Juambeltz.

El funcionario indicó que se aprovecha el momento en que hay buena demanda por títulos en UP, El jueves, la Corporación Vial (CVU) -empresa pública de derecho privado propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)- recibió ofertas en monto 1,8 veces superior al total emitido de un título en UP.

“En la medida que se siga desarrollando (esta unidad de valor) habrá más empresas y organismos que tengan interés en financiarse en UP”, aseguró.

A su vez, “los inversores tienen más opciones en moneda nacional” al haber títulos en pesos nominales, UI y UP, agregó Juambeltz. Entre los inversores candidatos a comprar títulos en UP están las AFAP, las aseguradoras y el fideicomiso creado por la ley de “cincuentones”, ya que sus pagos (de rentas vitalicias, jubilaciones) evolucionan según el salario al igual que la unidad de valor.

El subdirector de la Unidad de Gestión de Deuda afirmó que la operación también le permitirá al Banco Central “bajar el déficit parafiscal” al precancelar Letras que ingresen al canje.

En noviembre pasado, el gobierno hizo una operación similar por un total equivalente de US$ 693 millones.