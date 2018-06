La ingeniería financiera argentina calmó al dólar; a nivel local bajó

Cambio de equipo y cambio de estrategia. Eso es lo que pasó en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que pasó a estar presidido por Luis Caputo desde el viernes (en reemplazo de Federico Sturzenegger) y que ya resolvió implementar una ingeniería financiera para calmar la explosiva suba del dólar (11% solo en la semana pasada).

Esa ingeniería supone aumentar los encajes bancarios (porcentaje de los depósitos que se deben inmovilizar en el BCRA) 5 puntos porcentuales en forma escalonada para los depósitos a la vista y a plazo, con un efecto total estimado de absorción de liquidez por unos 100.000 millones de pesos argentinos.

Operadores dijeron que los encajes a entidades financieras, que se encontraban en un 20% para colocaciones en caja de ahorro y cuenta corriente, aumentarán 3 puntos porcentuales a un 23% y se elevarán al 25% el mes próximo.

Como parte de las medidas, habrá un agresivo rescate de Lebac (los títulos de deuda que emite el BCRA para sacar pesos del mercado) y subastas diarias de dólares.

El primer día del combo de medidas fue ayer y funcionó.

El peso argentino se apreció 2,71% frente a la moneda estadounidense a 27,56/27,70 por dólar, luego de marcar el viernes un piso histórico intradiario de 28,5 unidades por dólar.

La jornada se cerró incluso con una señal, surgida de la primera subasta de dólares para asegurar liquidez en divisas a los bancos, que indica que el dólar tendería a estabilizarse.

En esta primera subasta vendió US$ 175 millones, a un valor promedio de 27,4936 pesos argentinos, según operadores. Los fondos salieron de las reservas del BCRA.

En este sentido, los rendimientos de la Lebac a vencer hoy llegaron al 65% "lo que no indica para nada que el BCRA esté dispuesto a validar este nivel de tasas en la subasta sino que revela el nivel que tuvo la dimensión que alcanzó la liquidación de los bancos que buscaban pesos para poder comprar los nuevos bonos", explicó el analista Noberto Sosa, director de Invertir en Bolsa (IeB).

Se trata de una "semana corta por el feriado (público de mañana) y larga por expectativas" entre los inversores, dijo la consultora Portfolio Personal.

Según operadores cambiarios, el BCRA dejó en claro que logró hilar en los intersticios de las restricciones del entendimiento recientemente logrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para realizar acuerdos con otros operadores de mercado que le permitan mantener una oferta constante de dólares. Mientras, en paralelo, comienza a operar para reducir su demanda potencial al acelerar la absorción de pesos.

Pero, "a los grandes problemas que tenemos a nivel local se le suma el compás de espera hasta el anuncio de MSCI —sobre si acepta o rechaza al país en su índice referente de mercados emergentes— y las nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que golpean a los mercados de la región", dijo un operador.

Por su parte, Argentina colocó bonos en moneda dual con amortización en 2019 y en pesos al 2020, por un equivalente total a US$ 4.000 millones, dijo en un comunicado el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

En el mercado accionario, la operativa no fue tan positiva. El índice bursátil Merval de la Bolsa de Buenos Aires bajó un 8,33%, a 27.636,05 unidades.

Fue una de las peores bajas diarias de la plaza accionaria argentina en muchos años, señalaron operadores.

Mercado local.

A tono con lo ocurrido en Argentina, a nivel local el dólar interbancario bajó 0,14% y cortó ayer la racha de cuatro sesiones consecutivas al alza. Se negoció en promedio en $ 31,562 y como consecuencia de ello reduce a 1,19% la suba en lo que va del mes y a 9,73% la suba en lo que va del año.

El Banco Central (BCU), volvió a intervenir en las últimas dos sesiones de la semana pasada. Realizó ventas directas en el mercado por un monto de US$ 1 millón y adicionalmente entre jueves y viernes hizo operaciones de futuros (de venta de dólares) que totalizaron US$ 8 millones con vencimiento el 26 de julio y por US$ 6 millones con vencimiento 28 de agosto.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense disminuyó 15 centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 30,90 y en $ 32,30 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 52 transacciones por un monto de US$ 25,36 millones; cifra inferior a la registrada en sesiones previas.

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense se movió entre $ 31,50 y $ 31,60, para cerrar en $ 31,59.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se negoció al alza al finalizar en 3,74 reales con un aumento de 0,27%. CON INFORMACIÓN DE LA NACIÓN / GDA Y REUTERS