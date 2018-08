Intervención histórica del gobierno ante crisis argentina

Argentina me tiene con el Jesús en la boca y no sé en qué va a terminar", la frase de la vicepresidenta Lucía Topolansky resumió ayer cómo se vive desde el gobierno la crisis cambiaria del vecino. Ayer en Argentina el dólar se disparó hasta 15% en el día y tocó los 41 pesos argentinos, aunque luego se moderó algo y finalizó en 38,5 pesos argentinos, un 13% más que el miércoles. Para tener una idea, esa escalada en un día del billete verde en el vecino, es comparable a la que tuvo en Uruguay pero en lo que va del año.

En el Banco Central (BCU) sus técnicos siguieron ayer minuto a minuto la evolución del mercado cambiario argentino y estuvieron activos desde el comienzo de la operativa del mercado local.

De hecho, el BCU concretó la intervención más grande de la que hay registro para que no salte el dólar: vendió US$ 133,1 millones. A eso le sumó ventas de dólares a futuro (a uno, dos y tres meses) por un total de US$ 25 millones.

"La señal que quiso dar" el BCU fue que "Uruguay no debería estar influido por movimientos de un día en Argentina" y por eso tuvo una "presencia activa" en el mercado de cambios, dijo a El País un operador.

El salto de la moneda estadounidense en Argentina es el síntoma de algo más profundo. El mercado no termina de creer en las medidas del gobierno de Mauricio Macri para estabilizar la economía.

El director gerente asociado de la calificadora de riesgo Moodys, Mauro Leos, dijo que la suba de la tasa de interés del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de 45% a 60% muestra que las medidas "no han sido suficientes para contener las presiones financieras que enfrenta Argentina".

Vaticinó que "un nuevo aumento en las tasas de interés, en combinación con un ajuste más severo en las cuentas fiscales, acentuará y prolongará la recesión que ya se ha iniciado. Debido a ello, la contracción económica muy probablemente se extienda al próximo año".

Esto preocupa al gobierno uruguayo, ya que si bien la dependencia del vecino es mucho menor que cuando se dio la crisis de 2002, en algunos rubros es elevada (ver análisis).

"Me preocupa de Argentina la inestabilidad económica, saber para dónde va ese país. El capital es cobarde. Se disparó el dólar. Y nosotros estamos tan hermanados… Se tomó la decisión (de reestablecer la exoneración) del IVA para los turistas en la próxima temporada pero no sé si basta. Y a nosotros la temporada sí nos importa. Entonces ¿cómo no me va a preocupar?", sintetizó ayer Topolansky.

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori intentó llevar calma. "Estamos tranquilos. Aquí no va a pasar lo que está ocurriendo en Argentina, nuestra economía es muy diferente", expresó el ministro a Telenoche 4.

Previamente, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, había señalado que "no podemos esperar impacto cero. Habrá que ir trabajando para que esos impactos sean los menores posibles". Añadió que "Uruguay tiene dos activos fundamentales: tiene espalda financiera y también tiene la confianza de los agentes económicos".

En su comparecencia ante la comisión de Hacienda del Senado el miércoles, Astori manejó que el país está "desacoplado" en buena medida de Argentina, pero que "lo que se espera en la región es muy complicado y Uruguay no puede ignorar esta situación".

"Nadie está inmune; nadie tiene que despreocuparse. Todos tenemos que mantener mucha atención y concentración en lo que está pasando en la región, pero hemos logrado un desacople relevante respecto al vecindario, y eso es apreciado desde el exterior", afirmó.

El efecto de Argentina que pegará en Uruguay By EL PAIS El efecto de Argentina que pegará en Uruguay MIRA TAMBIÉN El efecto de Argentina que pegará en Uruguay

Dólar a los saltos.

El dólar interbancario se negoció ayer en promedio en $ 32,192 con un aumento de 0,6% y registró así un nuevo máximo desde el 18 de marzo de 2016, instancia en la que cotizó en $ 32,197. Como consecuencia registra un incremento de 5,36% en lo que va del mes y de 11,92% en lo que va del año.

La moneda estadounidense en Uruguay se movió ayer entre $ 32,05 y $ 32,25 y cerró en este nivel.

Ayer, la tasa call interbancaria (la tasa a la que los bancos se prestan pesos entre sí a un día) cerró en 15%, cuando hacía tres días que no se operaba y la semana anterior había oscilado entre 5% y 8%.

En Argentina, el dólar ayer saltó 13,4% y cerró en 38,53 pesos argentinos.

El billete verde en Argentina "se va a estabilizar (en algún nivel), los mercados no suben indefinidamente ni bajan indefinidamente" y "Uruguay tendrá que acomodar su divisa. Siempre fuimos graduales, para bien y para mal", comentó un operador del mercado cambiario.

En lo que va del mes, el dólar en Argentina acumula un aumento del 37,18% y de 101,6% en lo que va del año. Ahora, el peso argentino es la moneda emergente de peor performance frente al dólar en el año, al desplazar a la lira turca.

"La recesión (económica) es el principal problema del Gobierno", y "si no se regenera la confianza, se sigue pagando con suba del dólar", dijo el economista Federico Furiase de la consultora EcoGo. "El mercado sigue bajando el pulgar y tiene impacto en la economía real (...) al margen de que el contexto internacional es adverso para las economías emergentes", agregó.

Ayer el BCRA le tiró con todo su arsenal al billete verde. Además de la suba de la tasa de interés en pesos, ofreció US$ 500 millones, de los que colocó US$ 330 millones mediante licitación y elevó los encajes bancarios.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña anunció que se acelerará la reducción del déficit fiscal para intentar dar confianza a los mercados.

"Estos bruscos aumentos del dólar y (de) la tasa de interés hacen inviable cualquier actividad productiva", dijo a Reuters el presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Weiss.