Leve baja del dólar a nivel local y regional

En el día de ayer el dólar interbancario bajó respecto al cierre del día anterior al cotizar en un valor de $ 35,104. En términos porcentuales la baja fue de 0,085%.

En la segunda semana de julio la moneda estadounidense tuvo una variación a la baja de 0,31% y en el acumulado de julio la variación es de -0,22%.



Si se analiza lo ocurrido en lo que va del año la moneda estadounidense acumuló una suba de 8,38%.



Por su parte, el Banco Central (BCU) no intervino en el mercado de cambios en el mes de julio, al igual que tampoco lo hizo en junio.



Durante toda la semana que pasó, la divisa estadounidense cotizó por encima de los $ 35, con precios que oscilaron entre un mínimo de $ 35,05 y un máximo de $ 35,2. El viernes la cotización mínima fue de $ 35,09 y la máxima de $ 35,13 para cerrar finalmente en $ 35,1.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron 278 transacciones por un monto total de US$ 144,1 millones.



El día que presentó mayor operativa fue el pasado miércoles donde se transaron US$ 48,6 millones en un total de 98 operaciones. El viernes se hicieron 64 transacciones por un monto de US$ 38,7 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) ayer el dólar cotizó a la baja cerrando en $ 34,35 a la compra y $ 35,85 a la venta.



En términos porcentuales la variación respecto al día anterior es de -0,12% para ambas cotizaciones. En la semana el dólar pizarra varió -0,32% tanto a la compra como a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense finalizó en 3,75 reales con una baja de 0,22% respecto al cierre de la sesión anterior. Es su quinta caída consecutiva.



Con respecto al cierre del año pasado, el real acumula una baja de -3,37% y la variación semanal fue de -1,97%.



En el mismo sentido operó el billete verde en Argentina, donde volvió a bajar. La variación respecto al día anterior fue de -0,24%, cerrando la jornada en 41,60 pesos argentinos.



En lo que va del año, la moneda argentina acumula un crecimiento de 10,34% y en la semana la variación fue de -0,6%.