Leve caída en el dólar a nivel local y regional

Por segunda sesión consecutiva, el Banco Central (BCU) intervino en el mercado y compró ayer US$ 8,1 millones, un 21,6% del total operado. Con ello asciende a US$ 183,8 millones lo que la autoridad monetaria lleva adquiridos en lo que va del mes y US$ 1.461,7 millones si se considera desde inicio del año.

Por otra parte, el BCU licitó ayer Letras de Regulación Monetaria a un plazo mayor al habitual, 735 días, tras más de dos años y medio que no lo hacía (septiembre 2015). Recibió una demanda por $ 6.091,2 millones y terminó adjudicando $ 2.651,2 millones.

Al público en las pizarras del Banco República la moneda estadounidense descendió dos centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 27,75 y en $ 28,75 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores se realizaron en total 68 transacciones por US$ 37,48 millones. Durante la jornada, la divisa apenas osciló en-tre un precio menor de $ 28,25 y un precio mayor de $ 28,26, para cerrar en el precio mínimo alcanzado.

En la región la divisa registró igual comportamiento que a nivel local. En efecto en Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria— el dólar se negoció en 3,408 reales con una caída de 0,12% mientras que en Argentina cayó un 0,17% al finalizar en 20,181 pesos argentinos.