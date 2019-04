Leve suba de la deuda neta en 2018 a 32,1% del PIB

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El endeudamiento público neto (a la deuda pública bruta se le restan los activos de reserva) subió en el último trimestre del año pasó de representar 31% del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre a 32,1% en octubre-diciembre (a fin de 2017 era 31,9% del PIB). Eso fue, luego que en el primer trimestre de 2018 alcanzara un máximo desde 2010 con 32,9% del PIB. La deuda neta se elevó en US$ 468 millones en el cuarto trimestre del año respecto al tercer y subió en US$ 87 millones al comparar el dato al cierre de 2018 respecto a fin de 2017, según la información divulgada por el Banco Central (BCU). Así, el endeudamiento neto del sector público global alcanzó a US$ 19.128 millones.

La suba de la deuda neta en la comparación trimestral se dio porque la reducción de los activos de reserva fue mayor que la baja de la deuda bruta.

La deuda bruta se redujo en US$ 53 millones en el cuarto trimestre respecto al tercer. Si se compara el cierre de 2018 respecto a fin de 2017, la baja de la deuda bruta fue mayor, de US$ 431 millones.

Así la deuda total del sector público llegó a US$ 38.282 millones, lo que equivale al 64,2% del Producto.

La reducción en términos absolutos de la deuda bruta en el año, es la primera tras dos años consecutivos de aumento.

Por su parte, los activos de reserva cayeron en US$ 521 millones en el trimestre y se redujeron US$ 518 millones respecto a fin de 2017. Así, alcanzaron a US$ 19.154 millones a fin del año pasado.

Si se analiza la deuda pública por moneda, se encuentra que de los US$ 38.282 millones, el 53% (unos US$ 20.266 millones) estaba denominado en moneda nacional, el 44% estaba denominado en dólares, el 1% en Derechos Especiales de Giro y el 2% en yenes.

A su vez, el 52% estaba en manos de residentes y el 48% en poder de no residentes.

Por otro lado, el 58% del endeudamiento bruto estaba a más de cinco año de plazo.