Leve suba del dólar; el BCU “no quiere salto abrupto”

Luego de las jornadas electorales en Uruguay y Argentina, el dólar mostró ayer una leve suba (+0,17%) a nivel local y un descenso en el vecino país, aunque creció la brecha de precio entre el mercado oficial y el paralelo.

En la plaza local, el dólar interbancario finalizó en un valor promedio de $ 37,501. En octubre la divisa acumula un alza de 1,52% y en el año el incremento es de 15,78%.

Para contener a la divisa, el Banco Central (BCU) intervino vendiendo dólares por octava jornada consecutiva. Ayer colocó US$ 30,8 millones, más de la mitad de lo operado en el día -US$ 52,3 millones en 93 transacciones a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa)- y en el mes esa relación llega al 45%. Desde principios de mayo no había una racha tan extensa de intervenciones del BCU. A su vez, las ventas en el año suman US$ 1.375 millones y el neto de reservas cayeron en US$ 830,2 millones en 2019 -hubo meses en que compró dólares-.



Santiago Rego de CPA dijo que las intervenciones “dejan claro que el BCU no quiere un movimiento abrupto del tipo de cambio, está haciendo una depreciación gradual, dejando que el dólar suba lentamente y sin correr detrás de Argentina, que es un caballo desbocado”.

La divisa cotizó ayer con precios que oscilaron entre $ 37,48 y $ 37,60 para cerrar finalmente en $ 37,50. Al público en las pizarras del Banco República, cotizó con una suba de cinco centésimos y cerró en $ 36,75 a la compra y $ 38,25 a la venta.



En Argentina el dólar operó a la baja y en el mercado mayorista cerró a 59,50 pesos, 48 centavos por debajo del precio del viernes (-0,82%). En su versión minorista, según el promedio que elabora el Banco Central, cerró a 63,46 pesos. En octubre el billete verde acumula una suba de 3,32% y en el año muestra un aumento de 57,82%.



Lo que sí comenzó a incrementarse es la brecha entre el tipo de cambio oficial, el paralelo y las opciones como el contado "con liqui". Por ejemplo, ayer el primero cerró a 63,46 pesos para el mercado minorista; el segundo, cerca de los 73 pesos y el tercero, a 81,70 pesos.



En Brasil, la divisa presentó una nueva baja ayer y cerró en 3,9793 reales, con una caída de 0,85%. En octubre la divisa disminuyó 4,44% y en el año registra un alza de 2,67%.