Luego de llegar a un máximo de casi $ 46, el dólar baja 5,3% en cinco jornadas

El dólar interbancario bajó ayer por segunda jornada consecutiva y ya cotiza por debajo de los $ 44. La moneda estadounidense bajó 1,73% en promedio ayer y se negoció en $ 43,513. En lo que va del mes la suba es de 11,14% y en el año sube 16,54%.

El billete verde a nivel interbancario cotizó ayer entre $ 43,25 y $ 44 para cerrar en $ 43,30, un 1,93% por debajo del cierre del martes.



El dólar venía con una fuerte y rápida suba en el mes por el temor en los inversores a nivel global que generó la expansión del coronavirus. En Uruguay, la divisa alcanzó el miércoles de la semana pasada un máximo histórico nominal al cotizar en promedio a $ 45,942. Desde el miércoles hasta ayer el dólar lleva una caída de 5,29%.

El Banco Central no intervino en el mercado de cambios por tercera jornada consecutiva. Las ventas de los días previos totalizan US$ 175,9 millones (US$ 139,7 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro).



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 37 transacciones por US$ 17,7 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó ayer 86 centésimos tanto para la compra como para la venta y cerró en $ 42,19 y $ 44,39 respectivamente.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó levemente un 0,01% y cerró en 5,0706 reales. En el mes, la moneda estadounidense en Brasil sube 12,71% mientras que en el año aumenta 25,8%.



En Argentina el dólar aumentó respecto a la jornada del viernes (lunes y martes fue feriado) 0,44% y cerró en 64,05 pesos argentinos. En el mes el dólar en Argentina se incrementa 2,96% y en el año 6,95%.

Fuentes del mercado coincidieron en señalar que el dólar blue en el mercado marginal no presentó operaciones genuinas como para marcar una tendencia dada la inactividad registrada ante la cuarentena dispuesta por el gobierno.



A nivel global, el dólar cayó ayer frente a una canasta de monedas, ya que la inminente aprobación de un paquete de estímulo de US$ 2 billones aumentó el apetito por el riesgo y redujo la demanda por la seguridad de la moneda. El índice dólar perdió un 0,81% a 101,87 unidades, mientras que la libra escaló un 1,33% a US$ 1,1913.



En tanto, el euro ganó un 0,91% a US$ 1,0885. La moneda también fue impulsada luego de que la Cámara baja del Parlamento alemán suspendió un freno a la deuda consagrado en la Constitución, aprobando un masivo paquete de estímulo del gobierno de la canciller Angela Merkel. (Con información de Reuters)