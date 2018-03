Luka, la nueva criptomoneda chilena que busca conquistar a miles de usuarios

Hace siete meses el mundo digital chileno recibía la noticia del nacimiento de Chaucha, la primera criptomoneda nacional que se sumaba a la fiebre del Bitcoin y el resto de las divisas virtuales. Ahora, es el turno de Luka, una nueva criptomoneda que será lanzada al público esta semana y promete sumar 10 mil nuevos usuarios al cripto-mercado nacional.



"En agosto pasado comenzó el análisis y la idea de crear una nueva moneda digital", contó a Emol el joven fundador de Proyecto Luka, Ariel Salas (22). Así, y después de relacionarse con diversos grupos internacionales en el desarrollo de softwares y tecnología de criptomonedas, el estudiante de Ingeniería Informática creó un equipo de trabajo para darle vida a la nueva moneda chilena.



Al igual que Chaucha, Luka nació con un fin educacional, con el objetivo de que sean cada vez más chilenos los que se adentren en el mundo de las criptomonedas y se atrevan a usarlas como medio de pago. De hecho, por eso su nombre criollo, "porque es cercano, fácil y nuestro", dijo el estudiante de DuocUC.



Sin embargo, "Luka tiene un pilar comercial muy importante que no estaba en Chaucha. Nosotros tenemos como meta, de aquí a seis meses, que al menos 100 comercios utilicen Luka como medio de pago", comentó Salas y aseguró que -previo a su lanzamiento- ya hay al menos 10 interesados en aceptarla.

análisis Los pro y los contras de Luka

Inspirada en el mismo algoritmo de Monero -la onceava criptomoneda más grande según su capitalización de mercado-, Luka se caracteriza por ser "más segura, privada y no rastreable", según sus desarrolladores. Es decir: "Tiene un blockchain anónimo que hace que no se pueda saber quién le envió a otro sin una autorización previa".



Lo anterior, quiere decir que la cadena de bloques que va registrando cada movimiento de las transacciones que se hacen -en el mundo- con esta criptomoneda no es pública como la de Bitcoin. Al contrario, su singularidad radica en que es más privada que la mayoría de las divisas digitales.



Pablo Chávez, gerente general de Buda.com (ex SurBTC), otro exchange que opera en Chile, considera que Luka tiene una serie de características que hacen que no sea una opción agregarla a su cripto-oferta.



"Una criptomoneda sirve para abrirte al resto del mundo y Luka en ese sentido es mucho más local. Probablemente muy poca gente que no esté en Chile sabe de Luka. Para Orionx la estrategia ha sido esa y es válida, pero no es hacia donde vamos nosotros que esperamos tener una presencia que vaya mucho más allá de Chile", expresó.



Por eso, para Chávez, el que se estén incorporando nuevas monedas en el país "es dulce y agraz". "Es bueno en el sentido de que la gente empiece a preguntarse más por el tema y comience a entender que son distintas entre unas y otras".



Sin embargo, "Chile es un mercado muy chico y si tú tienes una criptomoneda únicamente local, cuando tienes pocos actores, no se logra una competencia perfecta. Como hay pocos compradores y vendedores, una serie de actividades coordinadas pueden manipular los precios", dijo y sentenció: "Sobre todo si entra la misma gente que compró Chaucha con la idea de hacerse millonario rápido".