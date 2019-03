Este lunes el dólar cortó la racha alcista y tuvo una mínima baja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario se negoció este lunes en promedio en $ 33,061 con una baja mínima de -0,02% con respecto al viernes. Así cortó una racha alcista de cuatro jornadas, en donde aumentó en total 1,28%. En lo que va del mes, la divisa acumula un aumento de 1,26%, mientras que en lo que va del año la variación es de 2,07%.

Durante la jornada, la moneda estadounidense apenas se movió entre un precio mínimo de $ 33 y un máximo de $ 33,1, y cerró en este último valor.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo estable al cerrar en $ 32,4 y en $ 33,8 para compra y venta respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 41 transacciones para negociar US$ 29,99 millones. El Banco Central del Uruguay (BCU) no intervino en el mercado, al igual que en las dos sesiones previas. En lo que va del mes, la autoridad monetaria ha adquirido tan solo US$ 7,2 millones.

En Brasil -principal mercado de referencia en materia cambiaria- el dólar finalizó a la baja con un descenso de -0,56% y se negoció en 3,8461 reales. En lo que va del mes acumula un incremento de 2,88%, al tiempo que en lo que va del 2019 registra una caída de -0,76%.

En sentido opuesto, en Argentina el dólar creció un 0,24% al cerrar en 41,3 pesos argentinos. En lo que va del mes la divisa registra un crecimiento de 5,49%, y con respecto al cierre del año pasado el aumento es de 9,55%.