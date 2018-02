Máxima caída diaria del dólar en un año

Adicionalmente, se trata de la mayor caída diaria registrada desde el 2 de enero del año pasado, instancia en la que sufrió una reducción de 1,86%.

Como consecuencia redujo a 0,32% lo que lleva de aumento en el mes y acumula una caída de 1,05% en lo que va del año.

El Banco Central (BCU) reapareció ayer, luego de tres sesiones consecutivas en que no lo hacía y participó del mercado realizando compras spot para quitar presión vendedora al tipo de cambio.

Es así, que la autoridad monetaria adquirió ayer US$ 1,8 millones y con ello asciende a US$ 109,5 millones lo comprado en el mes. En lo que va del año totalizan US$ 650,8 millones lo comprado por el BCU.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) la operativa continúa siendo reducida en tanto se realizaron en total 49 transacciones por un monto equivalente a US$ 19,62 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense descendió 22 centésimos a la compra al cerrar en $ 27,95 y cayó 32 centésimos a la venta al finalizar en $ 28,95.

Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,42 y un precio máximo de $ 28,62, para finalmente cerrar $ 28,43.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó al alza y se negoció en 3,2359 reales con un aumento de 0,26%.

En dirección opuesta pero al igual que en el mercado local e internacional, en Argentina el dólar cerró con una disminución de 1,44% y cotizó en 19,7367 pesos argentinos.

A nivel global, el índice dólar que evalúa la fuerza del billete verde frente a una cesta de seis importantes divisas, continúa debilitado y descendió ayer un 0,54%. CON INFORMACIÓN DE REUTERS