Dólar récord en Argentina empuja suba en Uruguay

El dólar dio un salto en Argentina y marcó un máximo, lo que impulso al billete verde en Uruguay donde alcanzó el mayor valor en cinco meses.

En el vecino, la moneda estadounidense aumentó 4,1% ayer y cerró en 43,41 pesos argentinos, un récord. El máximo anterior había sido el 28 de septiembre cuando cerró a 41,89 pesos argentinos.

A los temores que generan la alta inflación del país, una economía en recesión y la creciente incertidumbre política, se sumó la caída de las monedas emergentes frente a la fortaleza del dólar, para que la divisa diera ese salto.

La plaza cambiaria se movió con una constante cobertura de posiciones en la divisa estadounidense por parte de bancos y empresas, mientras que el riesgo país trepaba a los máximos desde inicio de año, lo que obligó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a captar mayor liquidez de corto plazo mediante un nuevo aumento en las tasas de interés.

El dólar en Argentina lleva un aumento de 12,73% en lo que va del año y es la mayor suba en países emergentes.

El BCRA colocó Letras de Liquidez (’Leliq’) por 223.174 millones de pesos argentinos (unos US$ 5.326 millones) a una tasa promedio con una firme alza al 51,862% anual.

Fue “muy fea la señal (del mercado al cierre) ya que a pesar de la fuerte contracción monetaria (del BCRA), la tasa promedio (de ‘Leliq’) subió poco y el tipo de cambio pasó factura sobre el final de la rueda”, sostuvo Federico Furiase, economista de la consultora Eco Go.

Estuvo “muy complicado el mercado cambiario hoy (por ayer), con el banco central absorbiendo pesos y pagando más tasa, pero el dólar volando más de 4%. Estos eventos hay que abortarlos lo más rápido posible, caso contrario empezamos a correrlos de atrás”, dijo el analista financiero Christian Buteler.

Por su parte, el riesgo país de Argentina -elaborado por el banco JP Morgan- subía 37 unidades a 783 puntos básicos y transita sus máximos desde inicios de enero.

“Son todos indicadores muy malos para el mercado porque sube el dólar (cae el peso) y bajan los bonos a la vez, esto demuestra claramente que hay un masivo desarme de posiciones sobre activos argentinos a cualquier costo”, comentó un agente de la banca privada.

“Hay dolarización por las elecciones y para una dolarización fuerte, las herramientas del BCRA no son suficientes. Se tiene que arreglar el ruido en el exterior para que pueda estabilizarse la situación”, señaló el economista Lorenzo Sigaut de Ecolatina.

Sin embargo, al gobierno no le preocupa el salto. “Tuvimos dos días feriados, algunos movimientos externos, no encontramos todavía causas de preocupación con respecto al tipo de cambio. Tenemos una política cambiaria definida, con los márgenes de intervención del BCRA. Desde ese punto de vista no estamos viendo inconvenientes”, dijo el ministro de Producción Dante Sica ayer al término de la reunión de gabinete encabezada por Mauricio Macri en la Casa Rosada.

¿Y Uruguay?

Como ocurrió el año pasado en días de fuerte volatilidad en Argentina, el dólar en Uruguay tuvo parte de ese impulso y subió ayer 0,75%, la mayor alza desde el 25 de septiembre pasado.

El dólar interbancario se negoció ayer en promedio en $ 32,926, el mayor precio desde el 12 de octubre (cuando cotizó a $ 32,96).

A diferencia del año pasado, que cuando el dólar saltaba en Argentina el Banco Central (BCU) intervenía en Uruguay para que no se trasladara esa volatilidad, ayer la autoridad monetaria estuvo fuera del mercado de cambios. En lo que va del año, el BCU compró US$ 500,8 millones para mantener a la divisa, ya que en el arranque del año la tendencia era hacia la baja.

Durante la jornada, la moneda estadounidense se movió entre $ 32,75 y $ 33, y cerró finalmente en este último valor. El miércoles, el dólar había cerrado en $ 32,71.

Ahora el billete verde acumula un aumento de 0,84% en lo que va de marzo, mientras que en lo que va del año el alza es de 1,65%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 82 transacciones para negociar US$ 41,11 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 0,91% a la compra al finalizar en $ 32,30 y 0,87% a la venta al situarse en $ 33,70.

En Brasil, el otro mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó al alza con un ascenso de 0,48% ayer y se negoció en 3,8487 reales.

En lo que va del mes acumula un incremento de 2,95%, pero en lo que va del 2019, registra una caída de 0,7%.