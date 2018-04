En la medida que Wall Street cae, Trump se convierte en su peor enemigo

En lo que respecta al mercado bursátil, el presidente de Estados Unidos Donald Trump es, en este momento, su peor enemigo.



Trump, que frecuentemente ponderó el repunte de Wall Street tras su victoria en las elecciones de 2016, fue culpado en parte por una fuerte ola de ventas en las acciones el lunes que los inversores creen que continuaría, profundizando las grietas de una marcha positiva de nueve años en el mercado.



La liquidación fue provocada por el aumento de los temores a una guerra comercial luego de que China impuso aranceles a una gran cantidad de productos estadounidenses, mientras Trump se preparaba para imponer gravámenes por más de US$ 50.000 millones a las importaciones chinas, y tras nuevas críticas del mandatario a Amazon.



"El comportamiento del presidente está empezando a impactar a los mercados de capitales, tanto en los promedios como en las acciones individuales", dijo Doug Kass, presidente de Seabreeze Partners Management en Palm Beach, Florida.



Particularmente preocupante para los inversores el lunes fue la debilidad en el sector tecnológico, que impulsó al mercado en los últimos meses, y que el S&P 500 se ubique por debajo de un nivel técnico importante.



En una publicación en Twitter, Trump atacó a Amazon por segunda vez en tres días por el precio de sus entregas a través del Servicio Postal de Estados Unidos y prometió cambios que no especificó.



Las acciones de Amazon cayeron un 5,2% y provocaron la baja del S&P 500 y del Nasdaq, presionando a otros títulos relacionados con la tecnología, como Microsoft Corp, Apple Inc y Facebook Inc..



Las críticas en las últimas semanas por el manejo de Facebook sobre los datos de sus usuarios ha sacudido al sector tecnológico ante el temor de una mayor regulación.



"(Un) gran factor es que Trump acose al sector tecnológico, concretamente Amazon", dijo Tom di Galoma, director general de Seaport Global Holdings en Nueva York. "Arroja efectivamente una sombra sobre todo el sector".



SUFRIMIENTO TECNOLÓGICO = SUFRIMIENTO EN EL MERCADO



La liquidación de acciones relacionadas con la tecnología fue vista como una señal particularmente preocupante por los inversores que habían apostado a que ese sector siguiera impulsando al mercado en general.



"Es muy significativo", dijo Michael Purves, jefe de estrategia global de Weeden & Co en Nueva York. "Vender tecnología no es una historia de rotación sectorial, es una historia de vender el mercado".



En los últimos meses, a las acciones de tecnología se las ha considerado en general como lo que se denomina "crowded trade" —en la que los participantes del mercado toman posiciones grandes y similares—, con la mayoría de los inversores teniendo la misma opinión, lo que aumenta el potencial de una venta masiva si se deshacen dichas apuestas.



"Lo que hemos visto en las últimas dos semanas es cuán sobreponderados estaban los inversores en tecnología", dijo Nicholas Colas, cofundador de Datatrek Research, en Nueva York.



Los inversores ven una mayor presión de venta, especialmente después de que el S&P 500 cayera por debajo de un nivel técnico importante, el promedio móvil de 200 días, por primera vez desde que Gran Bretaña votó por abandonar la Unión Europea en junio de 2016. El índice cerró en 2.582 puntos, para un declive de 3,4% en lo que va del año.



Puede haber un apoyo en torno al nivel de 2.537 unidades, aseguró Randy Frederick, vicepresidente de operaciones y derivados de Charles Schwab, "pero luego, por debajo de eso, podríamos estar mirando de nuevo los 2.500 puntos más o menos, lo cual es bastante aterrador".



En el primer año de Trump como presidente, el S&P 500 subió un 24% ante apuestas a que impulsaría la economía con el gasto fiscal, la desregulación y profundos recortes de impuestos.



Trump tuiteó con frecuencia sobre el mercado bursátil a medida que escalaba en 2017. Pero desde una liquidación en febrero, ha permanecido estado notablemente más callado en este aspecto.