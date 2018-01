MEF coloca en Unidades Indexadas a 12 años

El MEF comenzó ayer con la colocación que hará cada dos meses, la serie 25 de Notas del Tesoro, que vence en 2030 y por la que ayer licitó 200 millones de UI (US$ 26,1 millones). Pese a que recibió casi el doble de demanda —379,81 millones de UI (US$ 49,7 millones)— el MEF decidió cortar la emisión por tasa y no adjudicó el total. Finalmente, se colocaron 171,81 millones de UI (US$ 22,5 millones) a una tasa de rendimiento de 3,05% (la tasa de interés real a ese plazo es menor a la de México que tiene mejor calificación que Uruguay).

Dólar.

En tanto, en el mercado de cambio el dólar se negoció ayer al mismo precio promedio que el lunes.

El interbancario fondo se operó ayer en promedio a $ 28,46.

El Banco Central compró US$ 30,4 millones (55,27% de lo operado en la jornada). A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 110 transacciones por un monto equivalente a US$ 54,99 millones.

Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,45 y un precio máximo de $ 28,46 para finalmente cerrar al precio máximo alcanzado.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense bajó un centésimo, cerrando en $ 28,11 y en $ 28,81 compra y venta respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó al alza y se negoció en 3,2381 reales con un aumento de 0,90%.

En mismo sentido en Argentina el dólar subió un 1,27% al finalizar en 19,3167 pesos argentinos, un máximo histórico.

A su vez, el dólar extendió su debilidad reciente frente a una canasta de monedas ayer y marcó un nuevo mínimo en tres años, luego de que el euro subió por un dato de confianza del consumidor de la zona euro que reveló el buen momento que atraviesa la economía de esa región.

En las últimas operaciones el índice dólar caía un 0,32% a 90,115, después de haber tocado mínimos desde diciembre de 2014 a 90,096.

El euro ganaba un 0,29% a US$ 1,2295. CON INFORMACIÓN DE REUTERS