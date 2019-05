El MEF colocó deuda por US$ 501,2 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en conjunto con el Banco Central (BCU) culminaron ayer la operación de deuda que implicó una emisión de títulos en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP) que se podían comprar con pesos, dólares u otros títulos de deuda en pesos y UI en manos de inversores.

El gobierno emitió tres Notas del Tesoro en UP (que varían según el Índice Medio de Salarios Nominales) y una en UI (que evolucionan según la inflación) durante la semana. En principio, pensaba emitir por un total equivalente a US$ 497,2 millones aproximadamente, pero finalmente fue más.



El martes colocó la Nota en UI con vencimiento a 2023 y que paga un interés de 2,45% anual. El MEF ofertó inicialmente 1.420 millones de UI (US$ 169,1 millones), pero la demanda fue de 2,5 veces ese monto: 3.548,40 millones de UI (US$ 422,5 millones). Finalmente, el MEF aceptó 1.790,01 millones de UI (US$ 213,1 millones).



El miércoles emitió la Nota en UP serie 1 es con vencimiento a 2025 y que paga un interés de 1,5% anual. El MEF ofertó inicialmente 4.770 millones de UP (US$ 148,5 millones) y la demanda llegó a 4.783,3 millones de UP (US$ 148,9 millones). Finalmente, el MEF decidió aceptar 2.398,3 millones de UP (US$ 74,6 millones) y la tasa de retorno fue de 2,32%.



El jueves, se emitió la Nota en UP serie 2 es con vencimiento al 2033 y que tiene un interés de 1,8%. La oferta inicial fue de 4.135 millones de UP (US$ 128,4 millones) y la demanda alcanzó a 6.335 millones de UP (US$ 196,7 millones). El MEF aceptó 5.314,7 millones de UP (US$ 165 millones).



Ayer, se colocó la Nota en UP con vencimiento a 2040 (la de más largo plazo desde que comenzó a utilizarse esta unidad en abril de 2018) y que paga 2,2% de interés anual. La oferta inicial fue de 1.590 millones de UP (US$ 49,4 millones) con una demanda que llegó a 2.160 millones de UP (US$ 67 millones). Finalmente, el MEF colocó 1.562,2 millones de UP (US$ 48,5 millones).



Los datos de cómo compraron los inversores los títulos estarán el lunes. En total, el MEF emitió US$ 50,1,2 millones.