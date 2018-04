MEF paga tasa más alta en un año por título a 2025

Tras la exitosa colocación, hace dos semanas, de un bono en dólares con vencimiento al año 2055 a nivel internacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) retomó las emisiones de deuda a nivel local y pagó la tasa de rendimiento más alta (para un título a ese plazo) en casi un año.

Ayer, el MEF licitó Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) a la inflación con vencimiento en 2025 por 250 millones de UI (US$ 34,1 millones). Recibió una demanda de 387,46 millones de UI (US$ 52,8 millones) y finalmente aceptó 251,01 millones de UI (US$ 34,2 millones).

Eso determinó una tasa de retorno de 3,47%, la más alta para una Nota del Tesoro a ese plazo desde la licitada el 23 de mayo de 2017 (cuando pagó 3,52%). No es la primera suba de tasas en este mes, ya que previó a la emisión global, el MEF había licitado el martes 10 de abril una Nota del Tesoro con vencimiento a 2020 que pagó un rendimiento de 3,1% cuando en febrero había abonado 2,14%.

El socio director de Gastón Bengochea & Cía. Corredor de Bolsa, Diego Rodríguez dijo a El País que desde enero "todos los rendimientos" de títulos de deuda de emergentes vienen al alza.

"No es único de la UI", dijo Rodríguez y puso como ejemplo lo que pasó con el bono global 2027 en dólares cuyo rendimiento era de 3,4% a comienzos de enero y ahora alcanza a casi 4,1%.

Estrategia.

Además de emitir en dólares, pesos y UI, el gobierno comenzará a colocar deuda este año en la recientemente creada Unidad Previsional, que tendrá cotización diaria y evolucionará según el Índice Medio de Salarios Nominales.

Esos títulos serán comprados por aseguradoras (Banco de Seguros principalmente) para calzar las jubilaciones que tienen que pagar por lo acumulado en las AFAP con inversiones que evolucionen de igual manera y así no generar pérdidas.

En una entrevista con la revista Latin Finance, el director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil, dijo que "en el segundo semestre, planeamos introducir un calendario de bonos del tesoro vinculados a los salarios" pero "queremos calibrarlo cuidadosamente para no canibalizar a los otros dos mercados (pesos y UI)".