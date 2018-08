MEF resolvió emitir menos deuda para no pagar más tasa

Ayer, el MEF licitó las Notas del Tesoro en UP con vencimiento al 2033. Inicialmente tenía previsto colocar 850 millones de UP (US$ 26,7 millones) y recibió una demanda por 2.559,2 millones de UP (US$ 80,5 millones). Pero el MEF aceptó menos, con 591,6 millones de UP (US$ 18,6 millones) y así pagó un rendimiento de 1,9%. En la emisión en UP al 2025 había aceptado casi el doble de lo que preveía a una tasa de 1,5%.