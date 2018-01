Mejoran resultados de los bancos, no por su negocio

En 2017 mejoró notoriamente la rentabilidad de los bancos —luego que en 2016 estuviera en mínimos históricos— aunque parte de ese incremento en las ganancias fue por aspectos no vinculados al negocio puro de intermediación financiera.

Según el Monitor Financiero de la consultora CPA Ferrere —al que accedió El País— "en 2017 continuó la disminución del volumen de negocios en moneda extranjera y la morosidad del sistema siguió aumentando".

En 2017 el resultado de los bancos alcanzó a US$ 357 millones, de los que US$ 182 millones corresponden a bancos privados —tres de nueve dieron pérdidas (HSBC, Heritage y Nación Argentina)— y US$ 175 millones al Banco República (BROU). Eso implicó, US$ 283 millones más que en 2016, señaló el informe.

"Las ganancias obtenidas por los bancos comerciales en 2017 determinaron un retorno del 12,1% sobre el Patrimonio de los accionistas (ROE). En el primer semestre del año, por primera vez desde diciembre de 2006 la rentabilidad de los bancos privados superó a la de BROU. Al cierre de 2017, el BROU alcanzó un ROE de 12% y los bancos privados de 12,3%", explicó CPA .

Ahora, ¿qué está detrás de esta mejora en la rentabilidad? Según el reporte son elementos no vinculados al negocio puro bancario: "la eliminación del ajuste por inflación, la menor carga impositiva que enfrentaron las instituciones bancarias y la disminución de las pérdidas por diferencia de cambio por valuación de activos y pasivos".

La consultora afirmó que "el aumento del ROE se explicó principalmente por el descenso de Otras pérdidas operativas, debido a la eliminación del ajuste por inflación. El ajuste por inflación había generado pérdidas por 7,7% del patrimonio de los bancos en 2016, en tanto que el efecto en 2017 fue nulo".

Además, en 2017 los bancos comerciales pagaron impuestos por un total de US$ 165 millones, lo que implica una disminución de US$ 14 millones en relación a 2016, añadió.

El tercer aspecto es la diferencia de cambio. La suba del peso "generó pérdidas por diferencia de cambio para aquellas instituciones con posición activa en moneda extranjera", sobre todo en 2016 y esas pérdidas se redujeron a lo largo de 2017. "Para el ejercicio de 2017 la pérdida por diferencia de cambio representó el 0,7% del patrimonio de los bancos, mientras que en 2016 había representado el 1,7%", explicó CPA Ferrere.

¿Y el negocio?

En 2017 el volumen de negocios de los bancos (depósitos más créditos) creció apenas 0,7% respecto a 2016 y totalizó US$ 44.432 millones.

"El crecimiento se explicó en su totalidad por el negocio en moneda nacional, que aumentó el equivalente a US$ 1.513 millones (+12%), mientras que el negocio en moneda extranjera continuó descendiendo", en este caso en US$ 1.221 millones (-4%), puntualizó el informe.

Los depósitos de empresas y familias crecieron 1% en 2017 (US$ 291 millones más) y totalizaron US$ 30.387 millones. En tanto, los créditos se estancaron (apenas crecieron US$ 1 millón respecto a 2016) con un total de US$ 14.045 millones.

"La morosidad del sistema cerró el año en 3,6%, luego de haber alcanzado un máximo de 4,2% en mayo. Tanto el BROU como los bancos privados mostraron mayor morosidad en 2017. El aumento de la morosidad respecto a diciembre de 2016 fue de 0,4 puntos porcentuales para el total del sistema bancario. Si bien BROU alcanzó en mayo un pico de 7,74% que no se observaba desde abril de 2006, cerró el año con una proporción de 6,1% de créditos vencidos en créditos totales", concluyó.