Los mercados borran por completo la recuperación del día previo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las acciones estadounidenses profundizaron sus pérdidas ayer y el índice Dow Jones borró casi todas las ganancias que había acumulado desde que Donald Trump asumió como presidente en 2017, en momentos en que las repercusiones de la pandemia de coronavirus amenazan con paralizar la actividad económica y luego de que el martes hubo una leve recuperación de los mercados.

La caída fue tan fuerte que en la sesión volvió a activarse una suspensión automática de las operaciones durante 15 minutos. El pedido al Congreso del presidente Donald Trump para que apruebe US$ 500.000 millones de pagos en efectivo a los contribuyentes junto con US$ 50.000 millones en préstamos para aerolíneas no sirvió para frenar el desplome bursátil.



Así, el índice de referencia S&P 500 cerró con una caída de 5,2%, lo que extiende la reciente baja que terminó con la racha alcista más larga de Wall Street. Por su parte, el Promedio Industrial Dow Jones perdió un 6,3%, mientras que el Nasdaq, en tanto, disminuyó 4,7%.

“El mercado realmente está reaccionando al miedo y la incertidumbre y no creemos que termine hasta que encuentre un piso. El piso está dónde se contenga la propagación viral y se limite el costo económico del virus”, dijo Nela Richardson, estratega de inversiones en Edward Jones.



En uno de los pronósticos más sombríos hasta ahora, un economista de JP Morgan dijo que la economía de Estados Unidos podría contraerse un 4% este trimestre y un 14% el próximo. Para el año es probable que disminuya un 1,5%.



Entre los que registraron mayores pérdidas ayer estuvieron las acciones de los hoteles Hilton, Marriott y Hyatt que se desplomaron entre un 12% y un 19%, así como el índice S&P 1500 Airlines que se hundió un 20,8% debido a que los aeropuertos, hoteles vacíos y las aerolíneas están pidiendo a su personal que tome vacaciones sin sueldo para detener las pérdidas.



Asimismo, las acciones de Boeing Co, que durante mucho tiempo fueron un símbolo del poder industrial de Estados Unidos, se hundían un 15,2% ayer y ahora han perdido más de un 60% desde el comienzo del año.

“Vamos a tener grandes trastornos en nuestra economía”, dijo Keith Bliss, socio gerente de iQ Capital en Nueva York. “La gente está vinculando lo que está sucediendo con el coronavirus con lo que pasó en la crisis financiera mundial”, indicó.



Las fuertes medidas de estímulo solo han generado rebotes de corta duración en el mercado y los inversores están considerando que una recesión global y estimando que la duración del daño se extendería hasta el verano del hemisferio norte.

A nivel regional las bolsas de valores también cerraron en números rojos y no pudieron mantener una tibia recuperación del día anterior, en medio de un avance global del dólar y temores a las consecuencias del coronavirus, que eclipsa las medidas de apoyo aprobadas por las autoridades del mundo. Reuters