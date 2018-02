En dos meses, BCU compró más de US$ 1.000 millones

Uruguay no escapa a la tendencia de desvalorización del dólar a nivel mundial, con el agregado del fuerte cambio de portafolio de inversiones en dólares a pesos que se ha venido dando desde 2016", analizó un informe de la consultora PwC. Para hacer frente a ese proceso, el Banco Central (BCU) lleva adquiridos más de US$ 1.000 millones desde mediados de diciembre a la fecha, pese a lo cual la divisa cayó en el mercado local 0,95% en ese período.

Ayer el dólar interbancario se mantuvo estable y se registró la mayor compra diaria del BCU en casi nueve meses —desde que el 2 de mayo de 2017 compró US$ 92,5 millones—, al adquirir unos US$ 65,2 millones, lo que representó el 82,5% del total operado. La autoridad monetaria interviene para dar un sostén al dólar y evitar mayores caídas, dentro de un mercado que muestra una fuerte presión vendedora.

En lo que va del año, el BCU lleva comprados US$ 802 millones, es decir el 51,4% del total operado en el mercado cambiario, y en tan solo siete sesiones (de 35 que hubo) no intervino comprando dólares. Si consideramos las compras hechas desde el 15 de diciembre pasado a la fecha, la cifra asciende a US$ 1.079,7 millones.

Hasta octubre del año pasado, la mayor intervención del BCU era con "compras silenciosas" (ver gráfica), que consistían en aceptar que títulos de deuda que emite en pesos se pudieran pagar con la moneda estadounidense —desde el 30 de octubre canceló esto y acepta pagos exclusivamente en moneda nacional—. Por esta vía adquirió US$ 2.722,2 millones en 10 meses de 2017, mientras que por compras directas se hizo de otros US$ 435 millones, totalizando unos US$ 3.157 millones.

"Tras la caída que volvió a registrarse en la cotización reanudó su intervención con compras directas desde noviembre y en particular desde mediados de diciembre", repasó PwC.

La consultora también resaltó que "desde fines de 2016, la integración de letras con dólares y las compras directas han permitido una recuperación significativa del stock de reservas" del BCU. Es que a mitad de febrero "los activos de libre disponibilidad se ubican en US$ 6.665 millones, creciendo 50% en el último año, y constituyendo un seguro importante frente a eventuales movimientos bruscos que pueda sufrir el mercado cambiario".

Operativa.

El dólar en la pasada jornada se negoció en promedio en $ 28,476 con un incremento de apenas 0,02%. Como consecuencia, acumula un aumento de 0,37% en lo que va del mes y una caída de 1% en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió seis centésimos a la compra al cerrar en $ 28,02 mientras que cayó cuatro centésimos a la venta al finalizar en $ 28,92.

Se realizaron en total 147 transacciones por un monto equivalente a US$ 79,01 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). El billete verde osciló ayer entre un precio mínimo de $ 28,47 y un precio máximo de $ 28,49, para finalmente cerrar al precio mínimo alcanzado.

Al tiempo que en Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó con una suba de 0,19% al cerrar en 3,2618 reales. En dirección opuesta, en Argentina el dólar registró un leve descenso (0,08%) y cotizó en 19,9208 pesos argentinos. PwC mencionó que en Brasil se espera que la divisa cierre en 3,33 reales, mientras que en el otro país vecino la expectativa es que el dólar aumente un 16% hasta 21,9 pesos argentinos.