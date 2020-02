Tras dos meses y medio, el dólar volvió a los $ 38 por la influencia de Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la influencia de Brasil, el dólar volvió a subir ayer sin intervención del Banco Central (BCU). El alza de la moneda estadounidense a nivel interbancario fue de 0,38% y cotizó en promedio a $ 38,053. Desde el 28 de noviembre pasado, que el billete verde no cotizaba en $ 38 o más.



En febrero el dólar lleva una suba de 1,39% y en el año de 1,92%.



La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 37,95 y $ 38,20 para cerrar en el mínimo.

Por segunda jornada el Banco central no intervino en el mercado de cambios. En febrero lleva comprados por US$ 158,2 millones y en el año adquirió US$ 448 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 80 transacciones por US$ 41,8 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo y cerró a $ 37,25 a la compra y a $ 38,75 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió levemente 0,05% respecto a la jornada anterior y cerró en 4,3389 reales. El Banco Central de Brasil intervino ayer en el mercado cambiario y frenó la vertiginosa subida en los últimos días del dólar. El ente emisor anunció una subasta de nuevos contratos cambiarios, la primera oferta de ese tipo de derivados desde agosto de 2018, con la venta en el mercado futuro de “swap” (permuta financiera) tradicional de 20.000 papeles: 7.600 con vencimiento en agosto, 2.100 en octubre y 10.300 en diciembre.

En el mes el dólar en Brasil lleva una suba de 1,63% y en el año 7,65%.



En el mismo sentido, en Argentina el dólar oficial se incrementó 0,26% y cerró a 61,389 pesos argentinos. En el mes el billete verde en Argentina lleva en el mes un alza de 1,72% y en el año 2,5%.

A nivel global, el euro se depreció ayer a un mínimo de dos años frente al dólar, debido a la preocupación por un fuerte aumento de los casos de coronavirus en China, que llevó a los inversores a buscar activos estadounidenses. El euro cayó a US$ 1,0835 en la sesión, su nivel más bajo desde mayo de 2017. (Con información de Reuters).