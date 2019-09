El millonario mexicano Carlos Slim tendrá su propio índice bursátil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hay cosas a las que solo se puede acceder con una fortuna de US$ 73.000 millones. Una de ellas es tener un índice bursátil y el magnate mexicano Carlos Slim ya tiene el suyo.



El índice Slim fue lanzado el martes por el grupo financiero local Monex, que dijo en una nota que el indicador es una forma de reconocer la trayectoria y la capacidad de generar valor del mayor empresario de México y uno de los m[as ricos del mundo.



La muestra está conformada por firmas del multimillonario, entre ellas, la gigante de las telecomunicaciones América Móvil, el conglomerado industrial y minorista Grupo Carso, el grupo financiero Inbursa y la minera Frisco.



Como todo en el mundo de las inversiones, el retorno es clave y en este rubro el índice Slim tiene claroscuros. En el año, según Monex, el indicador registra una ganancia de un 1.7%, por debajo del 2.4% del S&P/BMV IPC, el principal índice mexicano.



En contraste, solo en agosto, las empresas de Slim medidas por el nuevo indicador repuntaron un 6.2%, una cifra mayor al 4.3% del mercado mexicano.



A pesar de los altibajos, la relevancia del índice radica en su tamaño. Actualmente, el valor de mercado de las empresas de Slim en la bolsa asciende a US$ 70.000 millones, cerca del 14% del total del mercado accionario mexicano. Además, ese valor es equivalente al 5.2% del Producto Interno Bruto del país, puntualizó Monex.



La fortuna de Slim, de padre libanés y madre mexicana, se disparó con la creación de América Móvil, y posteriormente se expandió a otros sectores, como el minero e infraestructura. También amplió su dominio en medios, con una participación en el diario The New York Times, entre otras inversiones.