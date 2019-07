Mínima suba del dólar con la intervención del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario se negoció hoy en promedio a $ 34,205, un 0,09% por encima de la cotización del viernes.



En las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores, la moneda estadounidense cotizó entre $ 34,15 y $ 34,27 para cerrar a $ 34,20 (una suba de 0,15% respecto al cierre del viernes).



El Banco Central fue clave al salir al mercado a macar una señal, como ya había dado la semana pasada. Esta vez, compró US$ 6,8 millones de US$ 43,9 millones negociados en la jornada.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió tres centésimos a $ 33,45 a la compra y $ 34,95 a la venta.



MONEDAS PIERDEN ANTE EL DÓLAR

​La mayoría de las monedas y mercados bursátiles de América Latina operaban hoy con pérdidas, inclinándose ante la fortaleza global del dólar en la víspera del inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed).



La moneda estadounidense operaba cerca de máximos de dos meses, antes de lo que se espera sea el primer recorte de tasas de interés por parte de la Fed desde la crisis financiera, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó cualquier medida que pueda tomar el banco central.



En medio de la cautela de los mercados, el peso mexicano cotizaba con una pérdida del 0,4%. Analistas esperan que el resto de la semana la divisa oscile en un rango de 18,85 a 19,30 unidades por dólar.



No obstante, el referencial índice bursátil mexicano S&P/BMV IPC subía un 0,35%.



La moneda de Brasil, el real, caía un 0,58% y el índice de acciones Bovespa lo hacía en un 0,23%.



El peso chileno cotizaba con retroceso de un 0,35% con relación al cierre del viernes, pese a un alza en el precio del cobre, la principal exportación del país. En contraste, el índice referencial de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, ganaba un 0,15%.



A su turno, el peso argentino interbancario se derrumbaba un 1,03%, a su menor nivel en seis semanas de 43,79 unidades por dólar, al tiempo que el índice Merval de la bolsa perdía un 0,47%.



En Colombia, el peso caía un 0,42% en su sexta sesión a la baja, mientras el índice COLCAP de la plaza bursátil cedía un marginal 0,03%.



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]