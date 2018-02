Mínima variación en el dólar con compras del BCU

El dólar interbancario se negoció estable ayer, el día posterior a una turbulencia en los mercados bursátiles internacionales. En promedio la divisa estadounidense cotizó a $ 28,454, una baja mínima de 0,01% respecto al lunes. Así, acumula un aumento de 0,29% en lo que va del mes y un descenso de 1,08% en lo que va del año. El Banco Central, aunque de modo menos agresivo que en las jornadas previas, volvió a intervenir. Compró ayer US$ 4,5 millones y asciende a US$ 88,2 millones lo adquirido en lo que va del mes.

Al público en las pizarras del Banco República la moneda estadounidense registró un incremento de un centésimo tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 28,11 y en $ 28,81 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores un total de 79 transacciones por un monto de US$ 65,79 millones. En la jornada, el billete verde osciló entre un precio mínimo de $ 28,43 y uno máximo de $ 28,46 para cerrar en el máximo.

En Brasil, el dólar finalizó prácticamente estable, en 3,2461 reales con un descenso de 0,03%. En dirección opuesta, en Argentina el dólar cerró por tercera jornada consecutiva al alza (+0,8% ayer), a 19,69 pesos argentinos.

Fuerte demanda por UI.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) licitó ayer Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) a la inflación, a dos años de plazo y recibió una fuerte demanda de parte de inversores que más que cuadruplicaron la oferta. En efecto, el MEF licitó el equivalente a 300 millones de UI (US$ 39,2 millones), pero recibió una oferta de 1.334 millones de UI (US$ 174,5 millones). Finalmente, el MEF optó por colocar algo más de lo licitado: 464,1 millones de UI (US$ 60,7 millones). La tasa de rendimiento de este título fue de 2,14%. Previamente, el 9 de enero el MEF había emitido un Nota del Tesoro en UI a cuatro años a una tasa de 2,59% y el 23 de enero otro título en UI a 12 años y una tasa de 3,05%.