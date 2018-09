El “minuto a minuto” del gobierno sobre Argentina puede traer más medidas

El gobierno sigue "minuto a minuto" lo que ocurre con la crisis económica en Argentina, pero sin dejar de prestar un ojo a la situación política de Brasil. Ante ello, no descarta nuevas operaciones de manejo de deuda como la que lanzó el Banco Central (BCU) el miércoles para ordenar el cambio de portafolio de bancos y AFAP de pesos a dólares.

Mientras, ayer la moneda estadounidense se calmó tanto en Uruguay como en la región y por segundo día consecutivo, el Banco Central no intervino en el mercado luego de vender reservas en las cinco jornadas previas por US$ 562,1 millones.

"La espalda financiera del BCU es muy amplia. No podemos poner una cifra (de hasta qué monto puede vender reservas)", dijo ayer el presidente de la autoridad monetaria, Mario Bergara.

El Comité de Coordinación de Deuda Pública —integrado por el BCU y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— se reunió el lunes para analizar la situación regional. "Se ha agudizado la volatilidad financiera derivada de los persistentes desequilibrios macroeconómicos y externos de la economía argentina, y de la creciente incertidumbre política en Brasil", indicó un comunicado del comité divulgado ayer.

En ese sentido, destacó la "sólida posición financiera del país" y las autoridades del BCU y el MEF consideraron "la implementación de líneas de acción alternativas de gestión de deuda y de liquidez de ambas instituciones, atendiendo a los cambios observados en las preferencias por moneda y plazo de los inversores locales e internacionales".

Allí se estudió la posibilidad de lanzar una recompra de Letras de Regulación Monetaria (LRM) —títulos de deuda que emite el BCU— de forma de ordenar el cambio de portafolio de los inversores y que el mismo no pase por el mercado de cambios, como ocurrió en los días previos. Eso se concretó ayer. Otra opción es que el MEF realice alguna operación de manejo de deuda, además de desarrollar el mercado local.

Por otro lado, el MEF "mostró su conformidad tras las dos primeras emisiones de instrumentos indexados al índice medio de salarios, como parte de su programa de financiamiento doméstico", dijo el comité.

La operación que lanzó el BCU consiste en recomprar las Letras en pesos con vencimientos no mayores al 31 de diciembre de 2018 por un valor nominal de hasta $ 30.000 millones (unos US$ 914 millones).

El Central pagará a los inversores que tengan Letras, pesos o dólares, según lo que elijan. Para ello tendrán plazo entre el 10 y el 12 de este mes.

"Es como poner la plata arriba de la mesa y decir: vengan que hay, no hay problema, pero no pongan más volatilidad en el mercado", había dicho un operador del mercado de cambios a El País.

Bergara justificó la operación en el entendido de que "el mercado de cambios en Uruguay, es un mercadito" y por tanto, "movimientos no demasiado grandes de capitales o decisiones de bancos y AFAP de pasarse al dólar tienen impactos demasiado fuertes".

De esa forma, si una AFAP o un banco quiere pasarse a moneda extranjera, en vez de cobrar la Letra en pesos e ir al mercado de cambios a comprar dólares puede hacer la operación directo ofertándole al BCU la venta de esa LRM. Así, no pasa por el mercado de cambios y no agrega presión al alza del dólar por ese cambio de portafolio.

Si bien para el BCU implicará bajar reservas (tenía US$ 7.297 millones al miércoles), por otro lado achicará su deuda (el stock de LRM es de US$ 8.346 millones).

"Seguimos minuto a minuto lo que pasa con el dólar en el mundo y la región, y cuáles son las ofertas en el mercado" para definir si hay que intervenir, señaló Bergara en el programa En Perspectiva, de Radiomundo.

"No podemos replicar la brusquedad con la que se dio el salto del dólar en Argentina. No podemos definir la política cambiaria en función de un país", agregó.

Bergara reiteró que el objetivo de las ventas de reservas que realizó el BCU y de esta recompra de Letras, no es ir contra la suba del dólar. "Estamos habilitando la depreciación cambiaria" del peso, pero "hay distintos objetivos. La competitividad es uno, la estabilidad financiera y de precios es otro".

La suba del billete verde "nos ayuda a corregir un desalineamiento leve que teníamos. A veces uno escucha números monstruosos de atraso cambiario que no son consistentes con lo que uno ve en el saldo de la cuenta corriente o la evolución de las exportaciones", criticó.

Tras récord, el dólar bajó en Uruguay

Tras siete sesiones consecutivas al alza y alcanzar un máximo histórico el miércoles, ayer el dólar interbancario bajó 0,89% y se negoció en promedio en $ 32,525. De todas maneras, acumula un aumento de 0,58% en lo que va de septiembre y de 13,08% en lo que va del año.

Desde el 20 de abril, período en que presentaba cierta tendencia a la baja, al día de ayer, el billete verde acumuló un aumento de 15,54%.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense descendió ayer 36 centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,80 y en $ 33,20 respectivamente.

El mercado retomó niveles de operativa normales, ante algunas medidas del Banco Central (BCU) y falta de pesos en la plaza financiera uruguaya. Desde el 29 de agosto al 4 de septiembre se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) 985 transacciones por un monto equivalente de US$ 697,75 millones (un 71,4% fueron ventas del BCU). En la sesión del miércoles se transaron US$ 18,16 millones y ayer se realizaron 54 transacciones por un monto de US$ 23,39 millones.

En la jornada, la divisa estadounidense osciló entre $ 32,45 y $ 32,70, para cerrar finalmente en $ 32,50.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer por segunda sesión consecutiva (0,95% en este caso) y finalizó en 4,1042 reales. En igual dirección se movió la divisa estadounidense en Argentina con una caída de 2,73% al cerrar en 37,35 pesos argentinos.

El dólar se debilitó también a nivel global. El índice dólar que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis monedas bajó ayer 0,13% a 95,061 unidades.