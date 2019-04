Moody’s advierte que el nuevo gobierno tendrá una situación económica complicada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La calificadora de riesgo Moody’s advirtió que “la próxima administración (que asumirá el 1° de marzo de 2020) heredará una situación complicada”.

“Si el crecimiento económico sigue siendo débil y el déficit fiscal no disminuye, la trayectoria ascendente de la relación deuda-Producto Interno Bruto (PIB) puede ejercer presión sobre el perfil de crédito soberano (la nota)”, advirtió la calificadora en un informe sobre Uruguay.



“Sin embargo, los factores atenuantes, incluidos el amplio amortiguador de liquidez del gobierno y un perfil de vencimiento largo, limitarían el efecto de condiciones financieras internacionales más desafiantes que podrían conducir a la volatilidad del tipo de cambio y tasas de interés más altas”, añadió.



En el informe no se actualiza la nota del país que sigue siendo Baa2 (un escalón por encima del mínimo dentro del grado inversor) con perspectiva “estable”.



Moody’s apuntó a que el crecimiento de la economía en 2018 de 1,6% fue más bajo que el previsto y que “las dinámicas negativas en inversión y empleo” indican que “es probable” que el mismo se “suavice más” en 2019 y 2020.



“Una perspectiva de crecimiento débil intensificará las presiones sobre las perspectivas fiscales de Uruguay, especialmente dada su rígida estructura de gastos”, afirmó. El déficit fiscal llegó a 4,5% del PIB (excluyendo el efecto cincuentones) y el del gobierno central (que es el que toma en cuenta la calificadora) fue de 3,4% del PIB a fin de 2018, lo que estuvo por encima de lo previsto por Moody’s.



Según la agencia, “la rígida estructura de gastos del gobierno limitará la capacidad de las autoridades para tomar medidas correctivas en 2019, ya que casi dos tercios del gasto gubernamental está impulsado por variables que están fuera del control de las autoridades, incluidas las pensiones (30% del total) que están indexadas a la variación de los salarios”.



Moody’s cree que “el gobierno no alcanzará su déficit fiscal objetivo del 2,5% del PIB en 2020”.



La “próxima administración heredará una situación complicada. Algunos candidatos han hablado sobre la necesidad de una reforma de las pensiones (...), un desarrollo positivo” para la calificación, concluyó.