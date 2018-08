Morgan Stanley deja de cubrir la acción de Tesla, ¿negocio directo con la fabricante?

Goldman Sachs suspendió la cobertura de Tesla la semana pasada poco antes de confirmar que estaba actuando como asesor financiero en un asunto relacionado con la compañía.



El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, tuiteó a comienzos de la semana pasada que estaba trabajando con la firma Silver Lake y el banco de inversión Goldman Sachs como asesores financieros de su intento por sacar a la automotriz de bolsa y volverla una compañía privada.



El sitio web de Morgan Stanley mostraba que el martes Tesla había sido pasada a "No calificada" desde "Mantener". La firma declinó hacer comentarios y desde Tesla no respondieron a los pedidos.



Las acciones de Tesla subieron a un máximo a US$ 324,79 ayer, rebotando desde el mínimo en tres meses que marcaron el lunes cuando JP Morgan recortó su precio objetivo del valor y dijo que creía que Musk no se había asegurado los fondos para convertir a la compañía en una privada.



