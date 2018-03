Se negoció menos deuda emergente durante el año pasado

La negociación de deuda de los mercados emergentes cayó más de un 5% en 2017 frente al anterior, según una encuesta publicada ayer.



Las transacciones de deuda de mercados emergentes sumaron US$ 4,901 billones de dólares, un 5,1% menos que los US$ 5,167 billones de 2016, según un informe de EMTA, la asociación de operadores en mercados emergentes.



“Creemos que una menor incertidumbre y una menor volatilidad en los mercados globales contribuyeron a una rotación de activos ligeramente menor en 2017”, dijo Jane Brauer, directora y estratega de deuda soberana emergente de Bank of America Merrill Lynch, según el comunicado de EMTA.



“Dada la volatilidad y el rendimiento que ya hemos visto en 2018, esperamos un repunte del volumen de operaciones”, aseguró.



Los instrumentos mexicanos fueron los más negociados con un total de US$ 699.000 millones, un descenso del 20,2% desde los US$ 876.000 millones de 2016. Le siguieron Brasil con US$ 651.000 millones y China con US$ 400.000 millones.



La negociación de instrumentos de los mercados locales alcanzó a US$ 2,747 billones, una baja del 14,4% respecto de los US$ 3,209 billones de 2016.



Los instrumentos de deuda mexicanos fueron los más negociados el año pasado en los mercados locales con US$ 500.000 millones, dijo EMTA. La deuda de Brasil, India, Sudáfrica y China también fue muy transada localmente.



La encuesta incluye instrumentos de deuda de más de 90 mercados emergentes, según lo informado por 45 bancos, administradores de activos y fondos de cobertura, dijo EMTA.



En el caso de Uruguay, según datos del Banco Central, la deuda bruta se incrementó 16,1% en 2017 frente a 2016, el mayor aumento desde 2009. En 2017 la deuda bruta totalizó US$ 38.721 millones. La deuda neta (endeudamiento total menos las reservas) alcanzó a US$ 18.688 millones, el 31,6% del Producto Interno Bruto.