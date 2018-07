Un nuevo aliado al momento de decidir en qué invertir

¿Qué activo financiero es hoy el más atractivo para invertir? Esta es una de las interrogantes más frecuentes de quienes quieren colocar su dinero y, en tanto, una de las más complejas de contestar.



Antes de aventurarse a hacerlo, los asesores financieros deben ahondar en el perfil del inversor y sus objetivos. “No existe un instrumento perfecto que cubra las expectativas y necesidades de todas las personas por igual. De lo contrario, sería muy fácil y no existiríamos nosotros”, remarcó el socio fundador de Nobilis Corredores de Bolsa, Aníbal Parodi.



Nobilis es en la actualidad la compañía bursátil líder en el mercado al contar con una cartera de clientes con 4.000 cuentas – el 90% se trata de personas físicas residentes en Uruguay- y con activos que superan los US$ 1.000 millones. Funciona desde febrero de 2017, tras la fusión de cuatro destacadas empresas del sector: Pollio Hnos. Sociedad de Bolsa S.A., Comas Corredor de Bolsa S.A., Rospide Corredor de Bolsa S.A. y Merfin Sociedad de Bolsa S.A., a quienes se incorporó además GAP Consultores.



Parte de su posicionamiento se explica por la filosofía de la empresa. Si bien ofrece productos financieros, para Nobilis la gestión patrimonial supone trabajar en base a valores como la confianza, la responsabilidad y el conocimiento, por lo que dista de ser una simple distribuidora. Se destaca por abarcar el gerenciamiento y administración de todo el patrimonio de un cliente.



“Los ayudamos a manejar todo el portafolio, sin importar si lo gestionamos nosotros o no. Damos ese servicio sin costo, porque creemos que es parte de lograr un buen asesoramiento y lo que nos diferencia”, acotó.

A EVITAR Errores frecuentes

Contar con un servicio completo evita que se cometan los errores más comunes al momento de apostar por un activo financiero. Uno de los más frecuentes es la incomprensión de la temática y los riesgos. En ocasiones, una persona coloca el dinero en tres lados distintos creyendo que diversificó, sin saber que el activo al que apostó es el mismo y, por ende, sus riesgos.



El segundo es la falta de seguimiento. “Vemos con frecuencia clientes de otros colegas a los que años atrás les hicieron un plan de inversión muy acertado, pero luego no tuvieron seguimiento ni posteriores adaptaciones”, sostuvo. Agregó que más allá de que las circunstancias de la persona no hayan cambiando, sí lo hacen los mercados financieros. “Nada es bueno para siempre”, enfatizó el experto.



Por otro lado, existen muchas equivocaciones en lo que refiere a conceptos. Para graficarlo Parodi contó que escucha con frecuencia que una persona que compró un apartamento una década atrás a un valor de US$ 100.000, sostiene que duplicó su capital, por hoy valer US$ 200.000. En esta afirmación, la persona no tiene en cuenta el atraso cambiario del país y que hoy cuesta el doble que en este entonces construir ese inmueble.



En cambio, si hubiera comprado 10 años atrás Letras de Tesorería en moneda nacional y renovado año a año sí se hubiera multiplicado su rendimiento y evitado la problemática de administrar un inmueble, lidiar con inquilinos, pagar con contribución, entre otras cosas.



Pese a todas estas cuestiones, las personas en Uruguay aún prefieren invertir en ladrillos. “Las personas desconfían de lo intangible. El apartamento lo veo mientras que con las Letras solo tengo un papelito que dice que esa plata es mía”, explicó el experto.



De todas formas, Parodi aclaró que esto no significa que invertir en un inmueble sea un mal negocio, sino que se trata de un activo más. “No es el único ni el mejor”, puntualizó.



La decisión de adquirir este activo responde en muchas ocasiones a un desconocimiento en materia financiera. Uno de los pilares de la compañía es aportar en esta área. Por tal motivo, Nobilis lanzará un ciclo de videos en el que se analizará la coyuntura de Uruguay y de los principales mercados financieros del mundo, que se publicarán todos los meses en El País Digital. Además, difundirá en sus redes tips de administración financiera.

PERFIL Los inversores uruguayos

La desconfianza por lo intangible es propia de los mercados emergentes. En los países desarrollados como EE.UU., por ejemplo, la cultura en el ahorro en acciones de compañías es moneda corriente. Con US$ 100 dólares cualquier persona puede formar parte de sus firmas favoritas.



Gracias a la internacionalización y globalización, cada vez se expande más esta práctica a Uruguay. Tal como cualquier estadounidense, uno puede llegar a ser accionista de algunas de las empresas más grande del mundo. “Hace 20 años era impensable que esto pudiera ser tan fácil, estaba reservado para unos pocos, mientras que ahora se ha popularizado de forma muy amplia”, comentó.



Respecto al perfil de los inversores locales, Parodi desmitificó la creencia de que los uruguayos son tradicionales: “Al inicio las personas nos dicen que son conservadoras, pero al profundizar notamos que están dispuestas a asumir riesgos altos para generar mayor rendimiento, que quizá no son conscientes de ello”.



Para encontrar el instrumento financiero adecuado para cada cliente es esencial conocerlo a fondo, mantener un trato personalizado, pero al mismo tiempo contar con una capacidad de análisis de productos y mercados profunda para ofrecer un servicio de calidad. Este es el diferencial que hoy aporta Nobilis.



Cada activo es diferente para las necesidades de cada persona, no existe ningún instrumento que abarque todo. “Por ende, al momento de pensar en cómo invertir un capital tiene una respuesta que nos da trabajo: depende. Y quien diga otra cosa, no está teniendo en cuenta la mitad de la historia”, concluyó el experto.